انت الان تتابع في عملية أمنية دقيقة.. "زاتكا" تضبط الكمية داخل إرسالية "زيت زيتون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 نوفمبر 2025, 10:53 صباحاً

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" محاولة تهريب 58,721 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة (الكبتاجون)، كانت مخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الإرسالية كانت عبارة عن "زيت زيتون" محمولة على شاحنة، وعند إخضاعها للإجراءات الجمركية والكشف عبر التقنيات الأمنية، تم العثور على الكمية المُهرَّبة. وأكد الحربي أن "زاتكا" تواصل جهودها عبر جميع المنافذ الجمركية في إحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، والتصدي لمحاولات التهريب، دعمًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى حماية أمن المجتمع من دخول مثل هذه الآفات الخطرة. ودعا الحربي أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر التواصل مع الهيئة من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (+9661910)، مشيرًا إلى أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية في حال ثبوت صحة المعلومات.

كانت هذه تفاصيل خبر في عملية أمنية دقيقة.. "زاتكا" تضبط الكمية داخل إرسالية "زيت زيتون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.