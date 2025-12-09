شكرا لقرائتكم خبر الأزياء والحرف اليدوية نافذة على الثقافة الفلبينية ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أجنحة الثقافة الفلبينية المشاركة في مبادرة انسجام عالمي 2، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، إقبالا واسعا من الزوار للتعرف على جوانب متعددة من الحياة الفلبينية، من الأزياء التقليدية والرقص الشعبي إلى المشغولات اليدوية والزينة.

وتضم الفعالية المقامة في حديقة السويدي إحدى مناطق موسم الرياض، 8 أجنحة تتنوع بين طرق صناعة الأزياء التقليدية، وتشكيل الأصداف، وصناعة الحلي والزينة، إضافة إلى استعراض قطع فنية مصنوعة يدويا؛ مما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على الحرف الفلبينية الأصيلة والتفاعل المباشر مع صانعيها.

وتتميز الفلبين بحرفها اليدوية المتنوعة التي تعكس ثراء المجتمعات المحلية وثقافاتها العريقة؛ إذ تدمج بين الجمال الفني والمهارة اليدوية والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، باستخدام مواد طبيعية مثل الخيزران والأباكا والخشب والأصداف البحرية.

وضمن برنامجها الموسيقي، شهدت المبادرة اليوم إقامة العديد من العروض الموسيقية والشعبية بمشاركة فنانين ومؤثرين فلبينيين، وسط تفاعل لافت من عشاق الفن الفلبيني من مختلف الجنسيات.

وتقدم أيام الثقافة الفلبينية فعاليات يومية تتنوع بين العروض الموسيقية والترفيهية وألعاب الأطفال إلى جانب، الحرف اليدوية وتجارب تذوق الأطعمة المختلفة.

يذكر أن مبادرة انسجام عالمي 2 أتاحت لزوارها التعرف على 11 ثقافة عالمية حتى الآن، فيما تستعد للاحتفاء بـ3 ثقافات أخرى استكمالا لرحلة التنوع الثقافي التي انطلقت مطلع نوفمبر الماضي.

وتعد المبادرة منصة رائدة تجمع الثقافات العالمية المقيمة في المملكة في مساحة واحدة، وتسهم في تعزيز التواصل بين المقيمين وإبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به المملكة.