أفضل السيارات المستعملة في السعودية 2026 اسماء افضل السيارات المستعملة في السعودية 2026

أفضل السيارات المستعملة في السعودية أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص، يوجد العديد من السيارات المستعملة في السعودية والتي تتميز بالعديد من الخصائص المختلفة والمزايا المتنوعة لها ومن خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على أفضل السيارات المستعملة في السعودية.

توجد العديد من الأماكن والمواقع الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بعرض العديد من السيارات المختلفة والمستعملة من خلالها وتتمثل الأنواع والسيارات المستعملة في السعودية في التالي:

1- السيارة تويوتا رايز 1.2L XLE

هي من أشهر الأنواع للسيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بعدد من الخصائص المميزة لها ومن أهمها هي سعة المحرك التي تصل إلى 1200 لتر، وتتميز بناقل الحركة الخاص بها الذي يكون من النوع cvt وتعد من السيارات المميزة بقوة الدفع الأمامي الخاصة بها ويكون نوع الوقود المستهلك لها هو البنزين والسعر المطروح لها هو 5600 ألف ريال سعودي.

2- مازدا سي اكس-9 2.5T Signature Edition AWD

تعتبر من السيارات الشهيرة والمستعملة في المملكة العربية السعودية التي تمتلك العديد من المميزات المختلفة والخاصة بها ومن أهمها هي سعة المحرك لها وتصل إلى 2500 لتر بالإضافة إلى عدد الكيلومترات التي تصل إلى 16.200 كيلو متر ويكون نوع الدفع الخاص بها رباعي وتتميز بعدد 4 سلندر و5 باب ويكون السعر المتاح لها هو 152.000 ريال سعودي.

3- بي إم دبليو اكس4 3.0T Competition

تمتلك السيارة العديد من المواصفات المختلفة والمميزات الخاصة بها والتي تعتبر من أبرزها هي سعة المحرك الخاصة بها التي تصل إلى 2979 وتصل عدد الكيلومترات إلى 21.707 ويكون الدفع الخاص بالسيارة هو الدفع الرباعي وتتميز بامتلاكها عدد 6 سلندر و5 باب ويكون السعر المطروح لها في السعودية هو 350,000 ريال سعودي.

توجد العديد من السيارات المختلفة والمستعملة في السعودية والتي تتميز بتوفير العديد من المزايا والخصائص المختلفة لها ويختلف السعر الخاص بكلًا منها باختلاف المواصفات التي تمتلكها السيارة.