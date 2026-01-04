الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 03:03 صباحاً - لزائري الحرم .. اسماء مطاعم قريبة من الحرم النبوي

إن من أكثر الأشياء التي يحتاج إليها السعوديين ومختلف الفئات اسماء مطاعم قريبة من الحرم النبوي، وذلك لكي يتمكنون من تجربة وجبة جديدة ومختلفة من نوعها، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز مطعم قريب من الحرم النبوي، ومطاعم قريبة من الحرم المكي.

اسماء مطاعم قريبة من الحرم النبوي

إن الحرم النبوي من أطهر البقاع الموجودة على الأرض، والتي يأتي إليها الكثير من الأشخاص لكي يقومون بزيارة الحرم لكي يزورون أجمل المعالم الدينية الموجودة، وأدى ذلك إلى ظهور الاستفسارات حول اسماء مطاعم قريبة من الحرم النبوي، والتي تتمثل فيما يلي:

1-مطاعم البشير

إن من ضمن المطاعم القريبة من الحرم النبوي الشريف مطاعم البشير الذي يعرف في السعودية أنه يقدم أفضل الأكلات، ومن أكثر الوجبات التي يعرف بها المطعم: لحم مشوي كباب وقطع لحم، وتتمثل تفاصيل المطعم فيما يلي:

وقت العمل: الساعة 1 مساءً إلى 2 صباحًا.

رقم التواصل: 966148444836+.

عنوان مطعم البشير: الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، شارع الحزام، في المدينة المنورة، السعودية.

2-مطعم حسين الباشا

إن مطعم حسين الباشا واحد من ضمن أفضل المطاعم الموجودة في المدينة المنورة، ويتميز بتقديم أطباق الكبدة المميزة بشهادة العديد ممن قاموا بزيارته، حيث تتمثل تفاصيل التواصل مع المطعم فيما يلي:

وقت العمل: متاح على مدار اليوم كاملًا.

رقم التواصل: 966592345411+.

عنوان مطعم حسين الباشا: 8544 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الجمعة، المدينة المنورة 42315، السعودية.

3-مطعم أرابيسك Arabesque

إن من المطاعم التي وجدها زائر الحرم النبوي أنها مميزة مطعم أرابيسك، وذلك لأنه يقوم بتقديم أفضل الأكلات وبسعر مناسب جدًا، ومن أكثر الأطباق المميزة التي يقدمها الفطائر والمناقيش، وذلك بجانب أن المطعم نظيف، وتتمثل تفاصيل المطعم فيما يلي:

وقت العمل: الساعة 6 صباحًا إلى 11 مساءً.

رقم التواصل: 966148290001+.

عنوان مطعم أرابيسك: بضاعة، المدينة المنورة 42311، السعودية.

4-مطعم فول عطية

إن مطعم فول عطية واحد من ضمن أفضل المطاعم الموجودة في الحرم النبوي، وذلك لأنه يقدم مذاق رائع ومختلف عن باقي المحلات الأخرى، ويمكن التواصل والذهاب إلى المطعم من خلال التفاصيل التالية:

وقت العمل: الساعة 5 صباحًا إلى 11:15 مساءً.

رقم التواصل: 966503498913+.

عنوان مطعم فول عطية: الاعمدة، بني معاوية، المدينة المنورة 42313، السعودية.

إن في الختام قد عرضنا أفضل المطاعم التي يمكن الذهاب لها في الحرم النبوي، وطرق التواصل التي من خلالها يمكن تجربة المطعم، ويمكن الآن معرفة إذا كان يستحق المطعم الزيارة وتجربته.