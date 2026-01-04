فتح خط السعودية وطريقة الإتصال مع السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 03:03 صباحاً - يتواجد لكل الدول مفتاح ليستطيع أي مواطن من الخارج الإتصال مع من في الداخل وهو يسمى الخط الدولي وينبغي على المتصل أن يقوم بإدخاله قبل الرقم حتى تنجح عملية الإتصال، وفي هذا الصدد سنعرض عليكم تفاصيل فتح خط السعودية وطريقة الإتصال.

مفتاح السعودية

المفتاح الخاص بالسعودية مكون من ثلاث أرقام وهو +966 ويمكنك أن تستبدل الإشارة الزائدة في المفتاح بـ صفران ليدخل الرقم بأكمله في حالة الأرقام الأرضية لأن الهاتف الأرضي يتكون من عشرة أرقام.

الأرقام الثلاثة الأولى هي مكونةمن رمز المنطقة التي يقطن فيها الشخص كل حسب محافظته ويتابعها بعدها الـ 7 أرقام الخاصة بالهاتف.

كيف تتصل من الثابت للجوال

يمكن لأي شخص أن يجري مكالمة هاتفية للداخل السعودي من الثابت للهاتف بسهولة وذلك عبر إتباع تلك الخطوات السهلة:

قم بإضافة الرمز الخاص بالدولة التي ترغب في الامتثال بها.

قم بإدخال رمز المنطقة ومن ثم رقم الهاتف.

أضغط على خيار الاتصال وهنا سنذكر لك مثال إن كنت ترغب في أن تتصل بشخص داخل الأراضي السعودية ويسكن في جدة وأنت تقطن بمصر فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بإدخال المفتاح الخاص بالسعودية +966 وقم بإدخال بعده رقم مدينة جدة وأدخل رقم الشخص، وبالتالي يمكنك التواصل معه.

كيف تعرف منطقة المتصل

يستطيع أي شخص أن يعرف المنطقة التي يتصل بها الرقم السعودي بكل سهولة وذلك عبر الإتصال على الرقم الذي يأتي بعد رمز الدولة كما ذكرنا من ذي قبل على النحو التالي:

إن وجدت الرقم خمسة بعد رمز الدولة السعودي أي بعد رقم 00966 فالرقم يعتبر تابع لشركات الاتصال في المملكة.

إن وجدت رقم واحد بعد رمز الدولة السعودي أي بعد 00966 فالرقم رقم تابع لهاتف ثابت.

لقد عرضنا لكم عبر مقالنا مفتاح السعودية و كيف تتصل من الثابت للجوال و كيف تعرف منطقة المتصل، كل هذا ببعض من الخطوات السهلة والبسيطة يمكنك متابعة تلك المقالة السلسة لتتعرف على تلك المفاتيح بالموجز المختصر ، تابع.