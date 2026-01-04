الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 04:09 صباحاً - 973 مفتاح اي دولة؟

973 مفتاح اي دولة؟ وما هي مفاتيح مناطق ومدن دولة البحرين؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث تحدد هيئة الاتصالات الدولية بعض الأرقام من أجل ضمان سهولة الاتصال الدولي بين مختلف دول العالم، مع التعرف على هوية المتصل كذلك بكل سهولة.

973 مفتاح اي دولة

عملت هيئة الاتصالات الدولية بتخصيص مفتاح الاتصال الدولي 973 لمملكة البحرين، حيث إنها تعتبر واحدة من الدول العربية التي تقع بين دولة قطر وبين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن مفتاح دولة البحرين يعمل على توفير إمكانية تلقي المواطنين والمقيمين كذلك بها المكالمات والرسائل النصية من كافة دول العالم سواء بالنسبة إلى الهاتف الأرضي أو الثابت أو حتى الهواتف المحمولة.

مفاتيح مناطق ومدن دولة البحرين

في إطار التعرف على 973 مفتاح اي دولة، نتعرف من خلال ما يلي على مفاتيح مناطق ومدن دولة البحرين بشكل مفصل:

نطاق شركة زين للاتصال العام: 663, 666, 669.

نطاق شركة رابيد للاتصال العام: 6966, 6969, 6996, 6999.

نطاق اتصال شركة ايليفانت توك للهواتف الثابتة: 1350.

نطاق اتصال شركة زين للهواتف الثابتة: 136.

نطاق اتصال شركة نيوتيل للهواتف الثابتة: 1600, 1603, 1606, 1607.

نطاق اتصال شركة اتصالكم للهواتف الثابتة: 133.

نطاق اتصال شركة روابي للهواتف الثابتة: 1344.

نطاق اتصال شركة كلام للهواتف الثابتة: 1610, 1616, 1619.

نطاق اتصال شركة بتلكو للهواتف الثابتة: 17.

نطاق اتصال شركة الديوان الملكي للهواتف المحمولة: 31.

نطاق اتصال شركة بتكلو للهواتف المحمولة: 322, 383, 384, 388, 39.

نطاق اتصال شركة فيفا للهواتف المحمولة: 33, 340, 341, 343, 345.

نطاق اتصال شركة زين للهواتف المحمولة: 36, 377.

نطاق شركة كولاكم للاتصال العام: 6111.

نطاق شركة فيفا للاتصال العام: 7178.

نطاق شركة مينا تيليكوم للاتصال العام: 77.

نطاق شركة كلام للاتصال العام: 6160.

نطاق اتصال شركة تو كونيكت للهواتف الثابتة: 165.

نطاق اتصال شركة لايت سبيد للهواتف الثابتة: 166.

نطاق شركة روابي للاتصال العام: 6600, 6688.

