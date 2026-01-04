الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 04:09 صباحاً - كيفية الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر يناير 2026

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن طريقة المتبعة التي يتم من خلالها الاعتراض على دفعة الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بشهر يناير ومن المعروف أن ذلك الاعتراض يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من الخطوات بشكل إلكتروني والتي قامت الجهات المختصة بتحديدها وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن وجود فرصة لكافة الأفراد الراغبين في تقديم الاعتراض القيام بذلك إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى أي جهة حكومية خاصة أو إهدار الوقت والجهد لديه فيتم تقديم ذلك الاعتراض بسبب عدم قبول الحصول على ذلك الدعم الخاص بمجموعة من المتقدمين، وفي ما يلي التفاصيل الكاملة.

كيفية الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير

يمكن القيام بإتباع الخطوات الآتية حتى يتمكن الأفراد الراغبون في تقديم اعتراض على دفعة الضمان الاجتماعي المطور والتي جاءت كالآتي:

يقوم الفرد المتقدم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

يقوم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة به.

يلزم كتابة رمز التحقق ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

يختار من ضمن القائمة الرئيسية اختيار طلبات وبعدها يضغط علي رمز إظهار التفاصيل المتاح بجانب الطلب.

سوف يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بحالة الأهلية الخاصة بالفرد المتقدم.

يلزم على المتقدم قراءة كافة الأسباب بعناية التي تم الرفض بسببها ويحاول أن يقوم بتعديلها.

يقوم بالضغط علي إرفاق حتى يتمكنوا من رفع كافة الأوراق المطلوبة حتى يتمكن من الاستفادة من تلك الخدمة.

أهم الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

يلزم على الفرد المتقدم أولا التأكد من ضمن الفئات المستفيدة المتصلة على الضمان الاجتماعي المطور حتى يتجنب حدوث أي رفض في الطلب ومن ضمن أهم الفئات المستحقة لتلك الدعم الآتي: