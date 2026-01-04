الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 05:23 صباحاً - اليكم اسماء افضل دكاترة النساء والولادة في مستشفى الألماني السعودي في الدمام 1447 ؟

مستشفى السعودي الألماني تعتبر من أبرز المستشفيات ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تم تأسيسها عام 1988 من قبل مدير الأعمال السعودي صبحي بترجي، حيث تُقدم تلك المستشفى نخبة من الأطباء العالميين، سوف نتناول من موقع لحظات نيوز أسماء أفضل دكاترة النساء والولادة في مستشفى الألماني السعودي الدمام.

أفضل دكاترة نساء والولادة في مستشفى الألماني السعودي

يرغب العديد من النساء التعرف على أفضل دكاترة النساء والولادة في مستشفى الألماني ومن خلال السطور القادمة سوف نتناول عن اشطر دكاترة نساء والولادة في مستشفى الألماني السعودي:

1- الدكتورة تشكر الحكيم

تُعد الدكتور تشكر متخصصة في أمراض النساء والتوليد في مستشفى السعودي الألماني في جدة، حيث من خلالها يمكن متابعة الحمل وعلاج الأمراض النسائية، فضلًا عن تخصصها بالمناظير.

يمكن التواصل معها وحجز كشف من خلال رقم المستشفى على 920007997، حيث أن المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة.

2- الدكتورة شاهنزا الصادق بخيت

تعتبر من أشهر دكاترة النساء والتوليد في مستشفى السعودي الألماني بالدمام، حيث لديها أكثر من 12 عام من الخبرة في الولادات القيصرية بالإضافة إلى الولادات الطبيعية، فلديها خبرة في استئصال الرحم، وإزالة أكياس المبايض والأورام الليفية، فضلًا عن إصلاح السقوط الرحمي المهبلي، فتخصص أيضًا في إجراء الموجات الصوتية.

يمكن التواصل معها من خلال المستشفى الألماني السعودي على رقم 920007997، حيث تكون المستشفى مفتوحة خلال 24 ساعة.

3- الدكتورة رندا صلاح

تمتلك الدكتورة رندا خبرة تزيد عن 14 عام في كافة أمراض النساء، حيث تتخصص في متابعة الحمل بأنواعه فضلًا عن الإجهاض المتكرر، بالإضافة إلى الولادة القيصرية والطبيعية، وأيضًا تتخصص في الكشف المبكر عن الأورام وعمليات التجميل النسائي.

من خلال رقم المستشفى 920007997 يمكن التواصل معها حيث المستشفى تعمل طوال 24 ساعة.

4- الدكتورة نرمين حفيله

تتخصص الدكتورة نرمين في علاج الأمراض النسائية والحقن المجهرية فضلًا عن علاج الأمراض النسائية وتخصص أيضًا في عمليات التجميل النسائي.

من الممكن التواصل وحجز موعد من خلال المستشفى على رقم 920007997، حيث تعمل المستشفى طوال أيام الأسبوع وفي 24 ساعة على مدار اليوم.

5- الدكتورة منى دفع الله

تعتبر من أفضل أطباء النساء والتوليد في المستشفى حيث تمتلك أكثر من عشر سنين خبرة في مختلف الأمراض النسائية.

مستشفى الألماني السعودي من أهم المستشفيات التي توجد في المملكة العربية السعودية حيث تسعى إلى تقديم كافة الخدمات الطبية وتطوير كافة الأجهزة بما يتناسب مع تطورات العصر الحالي.