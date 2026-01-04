الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 06:03 صباحاً - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تتصدر التصنيف الوطني لجودة التعليم وفق Times Higher Education 2025

سجلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنجازًا بارزًا يعكس مكانتها التعليمية وتقدمها الأكاديمي وذلك بعد تصدرها المرتبة الأولى على مستوى المملكة في مؤشر جودة التعليم لعام 2025 وفقًا لتصنيف Times Higher Education – Impact Rankings، حيث حققت المركز التاسع والعشرين عالميًا في هذا المؤشر. يعكس هذا الإنجاز جهود الجامعة المستمرة في تقديم تعليم عالٍ يتماشى مع الأهداف العالمية، ويؤكد قدرتها على تحقيق مساهمة مؤثرة في التنمية المستدامة.

تصنيف Times Higher Education Impact Rankings

تُعتبر تصنيفات Times Higher Education من أبرز المعايير الدولية التي تقيم مدى تأثير الجامعات على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تركز على الأثر التعليمي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمؤسسات التعليم العالي، متجاوزة المعايير التقليدية مثل السمعة والحجم البحثي، مما يبرز المكانة المتفوقة للجامعة.

أهمية جودة التعليم

يركز مؤشر جودة التعليم، الذي يُعتبر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، على أهمية تقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم المستمر وتطبيق العدالة التعليمية. تجسد جامعة الإمام هذا الاتجاه من خلال تطوير مناهجها الأكاديمية، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز كفاءة هيئة التدريس لتحقيق الأهداف الوطنية.

التوجيهات الوطنية ودعم القيادة

يتماشى هذا الإنجاز مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز جودة التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. كما يعكس الدعم القوي الذي يحظى به قطاع التعليم من قيادة المملكة، حيث يعكس استثمار الحكومة في رأس المال البشري، مما يسهم في تعزيز المكانة الدولية للجامعة.

تصريحات قيادات الجامعة

أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن هذا النجاح هو نتيجة التضافات المتكاملة بين القيادة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، مشيدًا بالدعم المستمر لرئيس الجامعة. من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الجميع بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية المتابعة في تطوير التعليم وتعزيز تنافسية الجامعة.