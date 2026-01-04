الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 10:13 صباحاً - اسماء قبيلة شمر من شيوخ وعوائل القبيلة شغلت الكثير من الأشخاص، حيث تعرف قبيلة شمر بأنها أحد أشهر القبائل في بلاد الشام وبلاد الرافدين، وعرف عن تلك القبيلة القوة الشديدة، أي لا يمكن الاستهانة بها أو تجاهلها، وهذا لأن لها العديد من الفروع في أكثر من مكان، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات والتفاصيل عن قبيلة شمر.

قبيلة شمر من أكثر القبائل قوة، وكان لها العديد من البصمات في التاريخ، كما أنها تضم عدد كبير من الأشخاص وحتى تتمكن من معرفة اسماء قبيلة شمر من شيوخ وعوائل القبيلة عليك أن تقرأ الفقرات التالية:

أسماء شيوخ قبيلة شمر

في قبيلة شمر كان هناك عدد كبير من الشيوخ الذي يؤثر على كيان ووجود القبيلة بأكملها، ومن تلك الشيوخ الآتي:

فرحان بن صفوك باشا الجربا : يعتبر هو المؤسس لقبيلة شمر.

حميدي بن فرحان باشا الجربا : هو ابن مؤسس القبيلة

فيصل بن فرحان باشا الجربا : هو ابن الشيخ فرحان وحصل على حكم القبيلة لمدة 5 سنوات

عجيل بن عبد العزيز: هو ابن الشيخ الشهير عبد العزيز وحكم لمدة 18 عام.

صفوك بن عجيل اليارو : ابن عجيل اليارو وتولى الحمن لمدة 5 سنوات.

أحمد بن عجيل اليارو : ابن عجيل اليارو أيضًا وحكم لمدة 24 سنة.

محسن بن عجيل اليارو : ابن عجيل اليارو وحصل على الحكم لمدة 45 عام.

أنور بن أحمد اليارو: ابن احمد اليارو، تولى الحكم لمدة 5 سنوات.

أسماء عوائل قبيلة شمر

أكدت الدراسات أن لقبيلة شمر العديد من الفروع المتشعبة والعديد من العوائل، حيث تنقسم القبيلة إلى ثلات عشائر رئيسية، وهي: زوبع والإسلام وعبده، ونعرض الآن أسماء عائلات عشيرة زوبع:

1- عشيرة زوبع

عشيرة زوبع تنقسم إلى قسمين، بطن سنجارة وبطن زايد ونعرض الآن بطن سنجار:

الثابت

الزامل

الزميل

الغفيلة

زوبع

والآن نعرض بطن زايد التي تنقسم إلى ثلا فخوذ وهما:

الخرصة

العمود

2- عشيرة الأسلم

عشيرة الأسلم هي الشق الثاني من قبيلة شمر، والتي تتكون من:

بطن منيع

بطن وهب

بطن الصلته

3- عشيرة عبدة

تنقسم عشيرة عبدة إلى 3 بطون رئيسية، وهي:

بطن جعفر والتي تضم الآتي: السرحان. الخليل، آل علي، الرزن، العطو. الحمير، القعشم.

بطن اليحيا والتي تحتوي على 7 فخود وهم: الحرى والفضيل والدغيرات، الجندة، السليط، الشميلة.

بطن الربيعة والتي تحتوي على: المحيسن والجدي والزقاريط والويبار المردان.

من خلال قراءة كل الفقرات السابقة نستنتج أن قبيلة شمر من أشهر وأكبر القبائل في المملكة، كما أنها متشعبة الفروع وتضم الكثير من العوائل، وهذا ما جعل الكثير يسأل عن اسماء قبيلة شمر من شيوخ وعوائل القبيلة من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول تلك القبيلة العريقة.