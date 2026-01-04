الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 11:27 صباحاً - الاستعلام عن توثيق عقد العمل عبر منصة مدد 1447

الاستعلام عن توثيق عقد عمل عبر منصة مدد هي واحدة من الخدمات الالكترونية المميزة والشهيرة التي يبحث عنها الكثيرون، تهتم الحكومة السعودية بتوفير الكثير من الخدمات الالكترونية الشهيرة والمميزة عبر منصة مدد السعودية والتي تعتبر من أبرزها هي خدمات استعلام التوثيق لعقود العمل وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على كيفية توثيق عقد العمل.

تعد منصة مدد هي واحدة من المنصات الالكترونية في المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها الحصول على العددي من الخدمات المتنوعة الخاصة بقطاع الاعمال في السعودية والتي تعد من أهمها هي خدمة استعلام توثيق عقد العمل وتتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مدد السعودية “من هنا“. يتم الضغط على أيقونة نظام الالتزام على الشاشة النقر على خدمة توثيق العقود. يتم البحث وتسجيل اسم العامل المراد الاستعلام عن عقد العمل له تظهر على الشاشة قائمة الاسماء الخاصة بالعمال من أجل الاختيار منها الضغط على استعراض عقد العمل الظاهرة على الشاشة عرض التفاصيل المختلفة الخاصة بعقد العمل

رابط الاستعلام عن توثيق عقد عمل عبر مدد

ضمن التعرف على الخطوات الالكترونية المحددة والمتبعة من أجل الاستعلام عن عقد عمل سعودي عبر منصة مدد نتطرق الآن للتعرف على رابط الاستعلام عن توثيق عقد عمل سعودي عبر المنصة والتي يتم من خلالها التعرف على شتى المعلومات الخاصة بعقد العمل والتي تعتبر من أبرزها هي خدمة التوثيق ل ويكون الرابط الرسمي الخاص بها هو ” من هنا“.

شروط توثيق عقد العمل

ضمن التعرف على كيفية الاستعلام عن عقد العمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر منصة مدد الشهيرة نتطرق للتعرف على شروط توثيق عقد العمل في السعودية والتي تشمل ما يلي:

يجب إرسال صورة العقد إلى العامل والموظف

ألا تزيد مدة التدريب عن 3 شهور

لا يجب أن تزيد عدد ساعات العمل عن 48 في الأسبوع

يمكن الحصول على إجازات الموظف في العام بعدد 21 يوم بحد أدنى

لا تزيد عدد أيام العمل في الأسبوع عن 6 أيام

تعتبر خدمة توثيق عقد العمل والاستعلام عنه من خلال منصة مدد الالكترونية هي واحدة من الخدمات الالكترونية المميزة والشهيرة النافعة للموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية لتوفير الكثير من المعلومات والمزايا لهم.