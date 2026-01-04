الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 11:27 صباحاً - تعرف اكتر على شركة الغاز بالسعودية.. اليك ابزر المعلومات

في الفترات الأخيرة قامت شركة الغاز في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التوظيف فيها وذلك من خلال موقعها الرسمي، لذلك تعرف اكتر على شركة الغاز بالسعودية.. اليك ابرز المعلومات، فهي توجد بعض المثير من الوظائف الشاغرة، لذلك يمكنك التعرف من خلال موقع لحظات نيوز عن شركة الغاز في المملكة العربية السعودية.

معلومات عن شركة الغاز في السعودية

شركة الغاز هي واحدة من أكبر شركات الغاز في المملكة العربية السعودية، فهي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال في المملكة العربية السعودية، فهي تم إنشائها في عام 1963 ميلاديًا، وكان قرار تأسيس الشركة بعد دمج شركتي الغاز والتصنيع في السعودية عام 1975 ميلاديًا.

وتعد شركة الغاز هي الرائدة الوحيدة في مجال الغاز الطبيعي المسال LPGفي المملكة العربية السعودية، وتحرص الشركة على اتباع المعايير الدولية لتوصيل الغاز الطبيعي المسال في المملكة بأمان، وتعمل الشركة على ابتكار عمليات التشغيل في مجالات عديدة مثل مجال الطاقة.

وظائف شركة الغاز بالسعودية

تعتبر شركات الغاز من أبرز وأفضل الشركات التي تعمل في مجالات الغاز الطبيعي المسال في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تعمل على تقديم البترول ويوجد في الشركة العديد من الفروع التابعة للشركة، ويمكنك التعرف على ما هي وظائف شركة الغاز من الآتي:

سائق ناقلة في مدينة الرياض

يوجد بعض التفاصيل التي يجب استيفائها في المتقدم وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون ممتلك لرخصة سيارات النقل سارية المفعول.

يشترط أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة لا يزيد عمره عن 45 سنة.

يتطلب أن يكون عند المتقدم الامكانية في العمل بين مدن السعودية المختلفة.

يحصل الموظف على مبلغ 800 ريال سعودي.

يمكن التقدم على هذه الوظيفة ” من هنا “.

مدير الثقافة ومشاركة الموظفين

يوجد العديد من التفاصيل لهذه الوظيفة، وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي:

لابد من أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات.

يتطلب أن يكون المتقدم يعمل في هذا المجال لمدة 7 سنوات.

يمكنك التقدم على هذه الوظيفة ” من هنا “.

مدير عمليات الأعمال

يوجد بعض التفاصيل على هذه الوظيفة، وهذه التفاصيل تتمثل في الآتي:

لابد ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يقع على عاتقه مسؤولية حكومية العمليات.

تقوم الشركة على تأمين طبي للمتقدم.

تقوم الشركة على توفير الشركة للموظف الكثير من فرص النمو بشكل مستمر.

طرق التواصل مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية

قامت شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتقديم العديد من الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات عملت على تقديم طرق للتواصل مع شركة الغاز والتصنيع، هذه الطرق تتمثل في الآتي:

يمكنك التواصل مع شركة الغاز والتصنيع من خلال الرقم المجاني الموحد التالي 920009911.

يمكنك التواصل مع شركة الغاز والتصنيع في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالشركة ” من هنا “.

يمكن التواصل مع الشركة عن طريق تطبيق تويتر ” من هنا “.

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من الشركات المتميزة ومن أهم هذه الشركات هي شركة الغاز والتصنيع في المملكة العربية السعودية، لذلك قمنا بالتعرف على بعض المعلومات عن شركة الغاز، وما هي الوظائف الشاغرة في الشركة.