الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 12:03 مساءً - اسماء قبيلة عتيبة بالكامل من شيوخ وعوائل وفرسان جعلت الكثير من الأشخاص تبحث عنها، وهذا لأنها من أشهر القبائل في المملكة العربية السعودية، وتضم القبيلة عدد كبير من الأشخاص، الكبير منهم والصغير، كما أن القبيلة ساهمت بشكل كبير في النهوض ببعض الأمور في المملكة، لهذا نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات حول قبيلة عتيبة وأشهر الشخصيات فيها.

قبيلة عتيبة من القبائل الكبيرة، والتي تضم عدد ضخم من الأشخاص، حيث يصل عددها إلى ما يقرب 60 ألف شخص، ويصل عدد أهلها في المملكة العربية السعودية إلى 2 مليون نسمة، وحتى تتمكن من معرفة اسماء قبيلة عتيبة بالكامل من شيوخ وعوائل وفرسان عليك أن تقرأ الفقرات التالية:

1- أسماء شيوخ قبيلة عتيبة

في كل قبيلة من الضروري أن يتم تعيين شيخ لها، حيث يعتبر هذا دور رئيسي في أي قبيلة، ونعرض لكم الآن أسماء بعض من شيوخ قبيلة عتيبة:

الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه: هو شيخ معاصر للقبيلة ويعتبر هو الزعيم الحالي.

بن حميد.

بن ربيعان.

بن تويلي.

بن محيا.

الهيضل.

الحداري.

الضيط.

بن فهيد.

بن تويلي.

مطر القوس.

بن حجنة.

ابن شدة.

معقد الدهينة.

بن مرزن.

بن شليويح.

بن نجم.

بن حمد.

بن زيد.

العبود.

أبالعلا.

بن جامع.

بن عور.

بن طويق.

بن عصاي.

شارع الغويري.

بن مسعد.

بن ويضان.

السلات.

الزلامي.

بن رازان.

الحبيل.

بن حليمة.

الشغار.

أبو خشيم.

بن تنيبيك.

بن وهق.

بن مرزن.

بن زريبة.

بن ملفي.

بن مثعي.

أبو سنون.

بن هذلول.

بن مبطي.

بن فهيد.

بن عقيل.

العميدي.

بن عيدة.

العقيلي.

أبو رقبة.

الكرناف.

الزحاف.

بن زقاع.

ابن جعيلان.

الرابق.

التوم.

الثقيل.

الفهيد.

2- أسماء عائلات قبيلة عتيبة

قبيلة عتيبة بها عدد كبير من الأشخاص، وهذا جعل لها عدد كبير من العائلات، وإليك الآن أحد أشهر عوائل قبيلة عتيبة.

لعضيان

الغبيات

المراشدة

السياحين

ذوي ثبيت ومنهم (الرباعين)، أمراء (الروقة)، وهم في الأصل من الثبتة.

ذوي عالي

الجذعان

ذوي عطية

المغايرة

المورقه

المهادل

الغنانيم

الفراهدة

الحبردية

الخراريص

السلسة

القساسمة

الفرع الثاني طلحة

ويسمون الطلوح، وهم أربع عشر فخذاً كالتالي:

ذوي زراق

الذيبة

الحفاة

الكراشمة

السمرة

الدلابحة

الحماميد

الحناتيش

المغايبة

الغربية

الغضابين

الحزما

الأساعدة

العوازم

3- أسماء الفرسان في قبيلة عتيبة

كل قبيلة دائمًا ما يكون بها شخصيات بارزة وفرسان شجاعة وأمراء، وإليك الآن أشهر الفرسان في قبيلة عتيبة.

هذال ابن فهيد امير الشيابين

مصلط ابن محمد ابن ربيعان

محمد ابن هندي ابن حميد

شليويح العطاوي

شالح الظيط

شباب ابن حجنه

قبيلة عتيبة من القبائل الشهيرة والتي يكثر عنها الحديث، سواء داخل المملكة أو خارجها، وهذا جعل الكثير يبحث عن اسماء قبيلة عتيبة بالكامل من شيوخ وعوائل وفرسان وهذا من أجل معرفة كل التفاصيل حول تلك القبيلة الفريدة من نوعها.