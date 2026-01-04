استعلام نتائج الامن العام 1447 رابط كشوف أسماء المقبولين في الأمن الوطني PDF وزارة الداخلية السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةاستعلام نتائج الامن العام 1447 رابط كشوف أسماء المقبولين في الأمن الوطني PDF وزارة الداخلية السعودية

يمكن الآن بخطوات بسيطة الاستعلام نتائج الامن العام ورابط كشوف أسماء المقبولين في الأمن الوطني PDF وزارة الداخلية السعودية، حيث إن المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية أعلنت عن ظهور نتائج الاختبارات المبدئية من أجل القبول في الوظائف العسكرية بالمملكة، ولهذا سنقدم لكم من خلال جريدة لحظات نيوز رابط الاستعلام عن نتائج الأمن العام.

خطوات الاستعلام نتائج الامن العام

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج القبول في وظائف الأمن العام والسجون، والتي يمكن الاستعلام عنها بعدة خطوات بسيطة، حيث تتمثل خطوات الاستعلام نتائج الامن العام فيما يلي:

قم بالتوجه إلى منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية من هنا. سجل الدخول إلى المنصة باستخدام بيانات حسابك الشخصي. ثم قم باختيار الوظيفة التي ترغب في الاستعلام عن نتائجها مثل رتبة جندي في الهيئة العامة للسجون. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة عن المتقدم للوظيفة. اضغط على استعلام لتظهر لك نتائج القبول.

رابط كشوف أسماء المقبولين في الأمن الوطني

من أجل التمكن من الاستعلام عن نتيجة القبول في وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية بعد التقديم عليها وإجراء الاختبارات الأولية، فإنه يمكن الدخول إلى رابط كشوف أسماء المقبولين في الأمن الوطني الذي سيظهر لك بمجرد الاستعلام عن النتائج من رابط نتائج الأمن العام من هنا، ومن الجدير بالذكر أن كشوف أسماء المقبولين ستظهر لك بصيغة pdf.

شروط القبول في الأمن العام

سبق وحددت وزار ة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في وظائف الأمن العام، والتي تتمثل فيما يلي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ومقيم دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة أجنبية.

اجتياز الاختبارات المقررة من المديرية العامة للأمن العام.

يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

أن يتوافق الطول مع الوزن.

أن يكون المتقدم لائق بدنيًا وطبيًا.

يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن يتم توثيقها من وزارة التعليم السعودية.

بعد الإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، فقد تقدم عدد كبير من السعوديين الراغبين في العمل في وزارة الداخلية برتبة جندي أو عقيد أو رتب أخرى، وبدأوا في البحث عن نتائج القبول.