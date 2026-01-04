الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 12:03 مساءً - مؤسسة الوليد للإنسانية استعلام عن اسماء المستفيدين 1447

تعتبر مؤسسة الوليد للإنسانية استعلام عن اسماء المستفيدين 1447 هي إحدى المؤسسات الإنسانية التي أسست عام 1996 بهدف تقديم المساعدات والدعم الخيري للمحتاجين في المملكة العربية وقد قامت المؤسسة بالعديد من البرامج الرئيسية التي ركزت عليها المؤسسة وهو تعزيز التعامل والتفاهم بين الثقافات المختلفة كما ساهمت أيضا في تطوير المجتمعات المحتاجة و سنوضح الشروط وأهمية هذه المؤسسة في مقالنا هذا.

الوليد للإنسانية استعلام عن اسماء المستفيدين 1447

توفر مؤسسة الوليد الاستعلام على أسماء المستفيدين المتقدمين بطلبات التسجيل على السكن والسيارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة من خلال بعض الخطوات وهي:

الدخول إلى موقع المؤسسة مباشره.

الضغط على لائحة المستفيدين من الواجهة الرئيسية.

الانتقال إلى أسفل صفحة البيان التفصيلي والضغط مر ثانية على لائحة المستفيدين.

يتم اختيار البرنامج المناسب سواء كان السيارات والإسكان.

ثم بالآخر ستظهر كافة اسماء المستفيدين في البرنامج ويمكنك الاطلاع عليها مباشرة.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية استعلام عن اسماء المستفيدين 1447

يجب علي المتقدمين التسجيل في مؤسسة الوليد لكي يستفيدوا من المشاريع الخيرية التي تطلقها المؤسسة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات:

الانتقال إلى الموقع الرسمي.

إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة وهي:الاسم رباعي، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، تأكيد البريد الإلكتروني، كتابة رقم الجوال، إنشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد

وقد فرضت المؤسسة عدة شروط يجب على الأفراد أن يتبعها من أجل امتلاك وحدة سكنية أو سيارة. بعد التعرف على كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية 1447 نقدم الشروط كما يلي:

ومن أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 3000 ريال سعودي ، وإذا كان الدخل الشهري أقل من 3000 ريال سعودي، يتم تقديم المساعدة حسب الدخل على الفور.

أن الشخص ليس لديه ممتلكات مسجلة باسمه أو عقارات خاصة به.يجب أن لا يكون له أي تعامل مع البنوك أو الاقتراض.

يخضع المستفيدين لشروط توريث الوحدة السكنية في حال وفاة عائل الأسرة.

يخضع المستفيدين لشروط توريث الوحدة السكنية في حال وفاة عائل الأسرة. يخضع المستفيدين على إشراف الجمعيات الموجود في كافة مناطق المملكة على مراحل. التسكين ومتابعة الالتزامات المشتركة للسكان والتي تتمثل في الكهرباء والمياه وغيرها.

لا يمتلك الشخص سيارة خاصة به في المملكة.

يجب أن يتعهد المواطنون كتابةً بعدم بيع أو تأجير العقارات التي حصلوا عليها من المؤسسة.

يجب أن يقدم الشخص مرة واحدة فقط في البرنامج على الأقل ليتم اختياره والاستفادة منها.

سيتم تقييم حالة مقدم الطلب ومتابعتها من قبل المعهد العربي السعودي ومن خلال المؤسسة.

معايير البقاء في السكن للمستفيد من مؤسسة الوليد

لا يجوز للمستفيد التصرف في الوحدة السكنية سواء: التأجير أو البيع، أو إعطائها لأي شخص غير المستفيد.

يشترط أن يكون الهدف الأساسي من الحصول على المسكن هو الإقامة السكنية، ألا يتم التغير الداخلي أو الخارجي في الوحدة السكنية التي استلمها.

الالتزام بدفع رسوم المرافق العامة وهي: الكهرباء والمياه والهاتف شهريًا، الحفاظ على الوحدة السكنية والقيام بالصيانة الدورية، يتم استرجاع الوحدة السكنية في الحالات الآتية:

عند وفاه عائل الأسرة، ولا يوجد أطفال فوق سن الـ 18 عاماً.

الاكتفاء المادي، يتم توريث الوحدة في حالة إثبات الورثة وتقديم الأوراق علي عدم المقدرة المالية على توفير سكن خاص بهم.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تحدثنا عن مؤسسة الوليد للإنسانية استعلام عن اسماء المستفيدين 1447 وكيفية التسجيل والشروط الخاصة بها.