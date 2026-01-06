شكرا لقرائتكم خبر تتويج (12) محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُوِّج اليوم (12) محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (2025م)، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة، إلى جانب تتويج الفائزين بشوط نوفا المخصص للصقور المنغولية.

وشهدت أشواط المحترفين الدوليين مشاركة 224 صقرًا، وحقق الصقارون البحرينيون أربع كؤوس، ففي شوط مثلوث جير قرناس، ظفر محمد الهاجري بالكأس عبر الصقر (50 عذاري G)، كما حقق فريق (BHR) لقب شوط حر قرناس بالصقر (27)، وحقق أحمد الهاجري كأسي فئتي شاهين فرخ وقرناس عبر الصقرين (S1) و(ذهب S56).

وحصد فريق (F3 – S) الإماراتي أربع كؤوس لفئات جير بيور فرخ وقرناس عبر الصقرين (B16) و(المتوتر)، وجير شاهين قرناس عبر الصقر (S9)، وجير تبع قرناس بالصقر (T50)، كما حقق فريق (F3) الإماراتي ثلاث كؤوس لفئات مثلوث جير فرخ عبر الصقر (111)، مثلوث شاهين فرخ عبر الصقر (75)، ومثلوث تبع فرخ بالصقر (99)، وتوج الإماراتي محمد البلوشي بكأس فئة حر فرخ عبر الصقر (علقم).

وفي شوط نوفا المخصّص للصقور المنغولية، فاز بالمركز الأول فريق بن جِراء بالصقر (H12)، فيما جاء في المركز الثاني الصقار سلطان العامر بالصقر (H6)، وحلّ ثالثًا الصقار حميد المنصوري.

وتقام غدًا أشواط نخبة المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.

ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس بوصفه أكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.