شكرا لقرائتكم خبر "القديّة".. مدينة ترفيهية عالمية في أحضان "طويق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين جبال طويق الشامخة، وصخور الصحراء الذهبية، وعلى بعد دقائق فقط من مدينة الرياض، تبرز مدينة "القديّة" كواحدة من أضخم وجهات الترفيه والسياحة في العالم، والتي تمنح العائلات والزوار من مختلف الأعمار تجربة غير مسبوقة تجمع بين المتعة، والثقافة، والمغامرة.

استطاعت القديّة عبر منتزهها العالمي (سيكس فلاجز (Six Flags الذي أفتتح مؤخراً، أن تختصر المسافات، ليس بين مدن ومناطق المملكة فحسب، بل بين قارات العالم أيضاً، حيث تعد أول منتزه ترفيهي من نوعه خارج قارة أمريكا الشمالية، لتتحول القديّة من مجرد مدينة ترفيهية، إلى عالم متكامل بُني على مساحة شاسعة، ليضم متنزهات ألعاب عالمية، ومرافق رياضية، وتجارب ثقافية، وعروضاً حية، ومطاعم تلبي مختلف الأذواق، وتناسب العائلات، والأطفال، والشباب، وتجمع بين الإثارة والمغامرة والاسترخاء في مكان واحد.

يضم منتزه «سيكس فلاجز» (Six Flags) ست مناطق ترفيهية مختلفة، يقدّم من خلالها 28 لعبة وتجربة متنوعة، تجمع بين المغامرة والإثارة والتجارب العائلية، من بينها ألعاب تحطّم أرقاماً قياسية عالمياً، إلى جانب تجارب صُممت بعناية لتناسب مختلف الأعمار.

ويمنح المنتزه الأطفال الصغار مساحات ترفيهية آمنة ومناطق تفاعلية ملوّنة تُسهم في تنمية مهاراتهم، إلى جانب مناطق مستوحاة من الطبيعة مثل «Mystic Springs – الينابيع الغامضة»، التي تدمج بين عناصر الماء وروح المغامرة في تجربة غامرة ومشوقة.

كما يضم المنتزه مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تعتمد على الخيال والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الأفعوانيات العملاقة المصممة لعشاق الإثارة، أبرزها «رحلة الصقر – Falcon’s Flight»، التي تُعد الأسرع والأطول والأعلى عالمياً، و «Rattler» أعلى أفعوانية مائلة في العالم، فضلاً عن ألعاب أخرى يُتوقع أن تسجّل أرقاماً قياسية عالمية.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة القديّة افتتاح منتزه «أكواريبيبيا» خلال عيد الفطر المبارك، كوجهة ترفيهية جديدة ستضم تسع مناطق و22 لعبة ومعلماً ترفيهياً، من بينها تسع ألعاب تُعد الأولى من نوعها عالمياً، ما يعزّز مكانة القديّة كمدينة ترفيهية متكاملة بمعايير عالمية.

أما الكبار والعائلات، فيمكنهم الاستمتاع بمساحات خضراء شاسعة، وتجربة تسوّق ممتعة عبر متاجر فاخرة ومتنوّعة، وبازارات الحلويات والألعاب والهدايا التذكارية، ومطاعم تقدم أطباقاً من مختلف مطابخ العالم، مع إطلالات خلابة على جرف طويق المهيب، لتتحول القديّة إلى وجهة لصناعة المتعة والذكريات، وقضاء أوقات عائلية لا تُنسى.

ويُعد منتزه «Six Flags مدينة القديّة» أحد أبرز المشاريع الترفيهية الجديدة، وأولى ثمار مدينة القدية، التي تمثّل أحد المشاريع الكبرى الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي افتتاح مدينة القديّة في وقت تشهد فيه العديد من مدن ومناطق المملكة نشاطاً سياحياً كبيراً، يتزامن مع برنامج "شتاء السعودية"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "حيّ الشتاء"، ويضم 8 وجهات رئيسية هي: الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية، ووجهات أخرى نوعية تضم القصيم وحائل، والتي تعكس جميعها التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الكبير الذي تزخر به المملكة.

كما يتضمن البرنامج أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد عن 600 عرض خاص، يساهم فيه أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، يقدمون من خلاله منتجات مبتكرة وتجارب نوعية تثري خيارات السياح وتؤكد مكانة المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.

visitsaudi.com/winter