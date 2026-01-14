شكرا لقرائتكم خبر «رحلة الكلمة» تنمي مهارات الأطفال في مهرجان الكتاب والقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأ مهرجان الكتاب والقراء بالطائف، بيئة تعليمية ترفيهية للأطفال حتى سن العاشرة، عبر ركن «رحلة الكلمة»، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «حضورك مكسب».

وارتكز الركن على مسابقات تفاعلية تبدأ بسباقات حركية لتكوين الكلمات، ثم تركيب مفردات من بطاقات مبعثرة لتنمية التركيز ومهارات التهجئة، والتعرف على معاني الكلمات بمطابقة الصور، وصولا إلى مسابقة «كلمة السر».

ويهدف الركن إلى تطوير المهارات اللغوية، وتعزيز معرفة الحروف، وتحسين الإدراك والتركيز لدى الأطفال، من خلال دمج التعلم باللعب في أجواء تنافسية ممتعة.

ويشتمل المهرجان المستمر حتى 15 يناير 2026، على أربعة مواقع رئيسة: الدرب والمطل والفناء والصرح، مقدما أكثر من 270 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، إذ يستقبل زواره يوميا من 4 مساء حتى 12.