تمويل تقاعدي بقيمة يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل

مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم مجموعة واسعة من القروض للعديد من مواطني المملكة وكانوا حريصين على تقديم العديد من الفوائد قروض، يقدم بنك الراجحي العديد من القروض المختلفة وجميع المبالغ التي يحتاجها المواطن.

بدون كفيل تمويل فوري بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي

على الرغم من القروض والبرامج العديدة التي يقدمها بنك ساب السعودي، إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون الكثير عن هذا البنك وقروضه:

يعتبر بنك ساب من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.

يلتزم بنك ساب بتقديم مجموعة متنوعة من القروض والبرامج لتلبية احتياجات عملائه، سواء كانوا مواطنين أو فئة سن التقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم القروض والبرامج التي يقدمها هذا البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تختلف مبالغ القرض حسب اختيارك بما يتناسب مع احتياجاتك.

شروط الحصول على تمويل ٥٠٠ ألف ريال سعودي للمتقاعدين من بنك ساب السعودي

وضع بنك ساب مجموعة من الشروط لتصنيف ما إذا كان العميل مؤهلاً للحصول على هذا القرض أم لا وهذه هي الشروط هي:

التمويل متاح أيضًا للعملاء السعوديين وغير السعوديين.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 40،000 ريال سعودي ولا يزيد عن 67 عامًا وقت تقديم طلب القرض.

لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3000،000 ريال سعودي.

مزايا الحصول على تمويل ٥٠٠ ألف ريال سعودي من بنك ساب

القروض البالغة 500 ألف التي يقدمها بنك ساب للمتقاعدين لها العديد من المزايا، والتي من أسبابها ارتفاع الطلب على هذا القرض، ومنها:

تبدأ مبالغ القرض من 10،000 ريال سعودي وترتفع إلى 500،000 ريال سعودي.

الحصول على قروض للمتقاعديين من بنك ساب لا يعني الموافقة على وجود كفيل

تتوفر أنظمة دفع متعددة حيث يمكن أن يبدأ نظام الدفع من عام واحد ويمكن تمديده حتى 60 شهرًا.

إذا استوفى العميل جميع الشروط التي حددها البنك، فستكون الموافقة على الحصول على القرض والاستفادة منه فورية.

إذا كان العميل غير قادر على العمل بسبب حادث أو مرض، فسيتم أعفاءه من الرصيد المتبقي.

إعفاء الورثة والأبناء من سداد المبلغ المتبقي للقرض.

ما يميز هذا القرض هو أن بنك ساب ينجز جميع إجراءات الحصول على القرض بمجرد استيفاء الشروط وبمجرد أن يتخذ العميل خطوات التطبيق بشكل صحيح وسليم من حيث الأساليب وإدخال البيانات.

وإليكم المستندات المطلوبة: الهوية الوطنية / هوية المقيم. تعريف الراتب. كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.



تمويل تقاعدي بقيمة يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل وهو متوفر وفق للأحكام الشريعة الإسلامية ويمكن أن يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال مقالنا تم شرح كل التفاصيل للحصول على قرض مصرف الراجحي.