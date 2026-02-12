الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك عبد اللطيف جميل من الخدمات التي يبحث عنها الكثير في المملكة العربية السعودية، وهذا لكثرة اللجوء إلى هذه الشركة ويتم عبرها التأجير التمويلي، والاسترجاع يتم عند التعثر وعدم القدرة على السداد؛ وللخوف من الغرامات والقضايا، وتعد شركة عبد اللطيف جميل من الشركات المساهمة المقفلة ومرخص لها بالعمل في التأجير التمويلي وسنوضح هذا من خلال موقع لحظات نيوز.

استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك عبد اللطيف جميل

تتم عملية استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك عند عبد اللطيف جميل عن طريق الخطوات الآتية:

توجه إلى أقرب فرع من فروع شركة عبد اللطيف جميل. قم بكتابة البيانات بشكل صحيح في الورقة التي سوف يعطيها لك الموظف فيما يُعرف بطلب استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك عبد اللطيف جميل. يتم بعد ذلك مراجعة السجل الائتماني الخاص بالعميل ويتم الاتصال به خلال يومين. عد إلى الشركة مرة ثانية في الموعد المُحدد لتعلم المبلغ الذي يجب أن تدفعه حتى تنتهي من عملية الاسترجاع. تقديم تقرير من أحد مراكز السيارات المعتمدة يفيد خلو السيارة من الأعطال وفي حالة وجود عطل يجب إصلاحه قبل الإعادة. تقرير بخلو السيارة من المخالفات المرورية. تسليم السيارة ودفع المبلغ المستحق.

عناصر عقد إيجار السيارة المنتهي بالتمليك

تبين من خلال البحث عن استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك عبد اللطيف جميل العناصر اللازمة لعقد إيجار السيارة المنتهي بالتمليك، وهي الآتي:

1- دفعات الأجرة

يحتوي هذا العنصر على تفاصيل المدفوعات المالية التي يجب سدادها للبنك من العميل، كما يحتوي على جدول يوضح هذه المدفوعات وقيمة إيجار العقار.

2- التأخر عن السداد

يحتوي هذا العنصر على وصف للقرار المتفق عليه بين طرفي العقد لدفع المدفوعات المستقبلية في حالة التأخر عن السداد بشرط ألا يتم تجاوز عدد مرات التأخر في السداد.

3- السداد المبكر

يوافق العميل على إعادة المُقرض إلى وضعه السابق إذا أراد دفع جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل التاريخ المحدد، ويتم تحديد التغطية المذكورة في السداد المبكر من عقد تأجير السيارة.

4- استخدام السيارة

يُمنع استخدام السيارة لأي غرض غير متفق عليه في العقد ولا يجوز للعميل عمل أي تعديلات دون موافقة المؤجر.

شروط فسخ عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك الراجحي

يمكن إلغاء اتفاقيات تأجير السيارات إذا توافرت الشروط الآتية:

الذهاب إلى الشركة أو البنك الذي مول السيارة لتقدم طلب إنهاء العقد.

الالتزام بدفع جميع الأقساط المتبقية على السيارة ليتم تحصيل الأموال وإنهاء العقد.

تفرض غرامات تأخير على الأفراد المتأخرين عن دفع الأقساط كما يمكن أيضًا خضوعهم للإنهاء وليس ملكية المستأجر للسيارة.

لا يحق له تأجير السيارة أو بيعها لشخص آخر دون علم المؤجر إلى حين الانتهاء من كافة الأقساط.

يمكن استرجاع سيارة تأجير منتهي بالتمليك لدى شركة عبد اللطيف جميل عن طريق خطوات محددة يجب اتباعها، حيث إن تلك الشركة تعمل في التأجير التمويلي، وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي.

أسئلة شائعة

ما مزايا التأجير التمويلي؟

انخفاض تكلفة الصيانة وانخفاض التكلفة عند فسخ العقد.

كم يبلغ رأس المال لشركة عبد اللطيف جميل؟

10,000 مليون ريال.