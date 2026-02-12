الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية أمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص على مواقع الإنترنت، إذ قامت المملكة العربية السعودية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة السياحية، كما حددت الوزارة عدد من الدول المسموح لها باستخراج هذه التأشيرة السياحية ونعرض أهم هذه الدول من خلال موقع لحظات نيوز.

الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أهم الدول التي يرغب الكثير من الأشخاص بالسفر إليها واستخراج التأشيرة السياحية الخاصة بها، كما أتاحت الدولة إمكانية استخراج التأشيرة السياحية الخاصة بها لبعض الدول المحددة وتتمثل الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية فيما يلي:

أمريكا الشمالية.

أوروبا.

كندا.

دولة الولايات المتحدة.

لاتفيا.

اندونيسيا.

إيطاليا.

ليتوانا.

النرويج.

موناكو.

سلوفاكيا.

إسبانيا.

السويد.

أوكرانيا.

الصين.

كوريا الجنوبية.

ماليزيا.

سنغافورة.

أستراليا.

اليابان.

هولندا.

الدنمارك.

أيرلندا.

فرنسا.

فنلندا.

شروط استخراج الفيزا السياحية السعودية

بعد التعرف على الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية يمكن أيضًا التعرف على الشروط المحددة من الدولة واللازم توافرها من أجل استخراج الفيزا السياحية الخاصة بدولة السعودية، وتتمثل أهم الشروط فيما يلي:

يعتبر أهم الشروط المحددة من خلال الدولة هو أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الفيزا مواطن بأحد الدول المسموح لها باستخراج الفيزا.

يجب أن يكون عمر الفرد المتقدم على الفيزا السياحية أكثر من 18 عام.

امتلاك جواز سفر سارٍ لمدة لا تقل عن 6 أشهر يعتبر أحد الشروط الضرورية من أجل الحصول على التأشيرة.

كما لا تفرض الدولة أي شرط ديني على المتقدم.

في حالة انتهاء مدة التأشيرة السياحية يتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي على اليوم الإضافي الواحد.

لا يمكن استرداد الرسوم عند رفض طلب الفيزا للفرد.

يجب على المتقدم تقديم كافة الحجوزات الخاصة بالطائرة والفندق المحدد للإقامة.

يشترط تقديم طلب الفيزا وكتابة كافة البيانات به بصورة صحيحة وبدقة عالية لتجنب رفض الطلب.

رسوم استخراج التأشيرة السياحية

بعد التعرف على الدول المسموح لها بالتأشيرة السياحية السعودية والشروط المحددة من الدولة لاستخراج التأشيرة، يمكن التعرف على الرسوم المستحقة من أجل استخراج الفيزا، وتبلغ الرسوم الخاصة بالتأشيرة 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى 180 ريال رسوم التأمين على المخاطر الصحية، ويكون كامل المبلغ 480 ريال سعودي.

صلاحية التأشيرة السياحية

بجانب الاطلاع على كافة المعلومات الواجب معرفتها قبل استخراج التأشيرة السياحية، يمكن التعرف على مدة صلاحية التأشيرة السياحية والتي تختلف باختلاف نوع التأشيرة وتصل تأشيرة الدخول لمرة واحدة إلى 3 أشهر، ولكن تصل صلاحية تأشيرة الدخول المتعدد للدولة مدة عام كامل ويجب دائمًا الالتزام بمدة سريان التأشيرة لتجنب الوقوع في المشكلات القضائية المختلفة.

تهدف السعودية لتوفير كافة السبل البسيطة والتي يحتاج لها الأشخاص في مجالات حياتهم كما وفرت العديد من خدمات الجوازات وأهمها تحديد عدد من الدول التي تتيح لمواطنيها إمكانية استخراج التأشيرة السياحية.

أسئلة شائعة

ما هي الدول التي تدخل السعودية بدون فيزا؟

الدول التي تدخل السعودية بدون فيزا هي البحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.

ما هي المهن المعتمدة لدخول السعودية؟

المهن المعتمدة لدخول السعودية هي رئيس منظمة غير ربحية أو المهن العلمية مثل كيميائي أو جيولوجي، مهندس بيئي، مهندس صحي.