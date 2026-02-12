بنك التسليف 1447 يطلق قرض الأسرة بدون كفيل للمواطنين: كل ما تحتاج لمعرفته

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةبنك التسليف 1447 يطلق قرض الأسرة بدون كفيل للمواطنين: كل ما تحتاج لمعرفته

ما هي شروط قرض الأسرة من بنك التسليف وما أهم مميزات برنامج تمويل الأسرة من بنك التسليف؟ حيث يعتبر بنك التسليف من أهم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل على تقديم دعم للشباب والنساء ويوفر لهم فرصة الحصول على قروض للأسرة بدون كفيل، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض لكم أهم شروط قرض الأسرة من بنك التسليف.

شروط قرض الأسرة من بنك التسليف

حتى يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من الحصول على قرض الأسرة، يجب أن تتوافر لديهم مجموعة من الشروط التي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض حاصل على الجنسية السعودية.

لابد ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عامًا.

من الشروط كذلك أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 70 عامًا.

لابد أن يتوافر لدى المتقدم الهوية الوطنية السعودية وأن تكون سارية الصلاحية.

من الضروري أن يتوافر لدى المتقدم العنوان الوطني السعودي في المملكة.

يشترط توفير مبدأ إعالة طفل أو طفلة أو ما يزيد عن ذلك، وهذا حتى يتمكن من الحصول على التمويل الأسري من بنك التسليف السعودي.

مميزات برنامج تمويل الأسرة من بنك التسليف

إن برنامج تمويل الأسرة المُقدم من بنك التسليف يتمتع بالعديد من المميزات، التي يجب على المواطن الراغب في الحصول عليها معرفتها، وتتمثل تلك المميزات في الآتي:

إن التمويل الأسري يتميز بالقدرة على التقسيط الميسر الشهري وهذا لفترة زمنية طويلة الأجل يمكن أن تصل إلى 60 شهر.

يمكن أن يحصل المواطن على تمويل الأسرة بدون كفيل سكون غرم سعودي الجنسية.

بإمكان المواطن أن يحصل على التمويل الأسري وهذا بدون وجود فوائد إضافية، وهذا حتى مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

إن الحصول على قرض الأسرة يمكن أن يكون بدون رسوم إدارية إضافية، وهذا حتى الحد الأقصى للتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

كيفية التقديم على قرض في بنك التسليف

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض من بنك التسليف القيام باتباع الخطوات التالية:

يقوم المُتقدم بالولوج على موقع بنك التسليف الإلكتروني “من هنا“. من ثم القيام باختيار إضافة طلب جديد من خلال القائمة الرئيسية. يتم النقر على طلب الحصول على تمويل جديد. يختار المواطن منتجات الأفراد، من ثم يقوم بالنقر على تقديم. الضغط على أيقونة تقديم المتواجدة في قائمة المنتجات. إكمال البيانات المطلوبة والضغط على حفظ. القيام بتحديد مبلغ القسط الشهري الذي يرغب المواطن في تسديده. إرفاق جميع الأوراق المطلوبة. ظهور رقم خاص بالطلب بالإمكان متابعة القرض من خلاله.

يبحث العديد من الناس عن شروط قرض الأسرة من بنك التسليف، وهذا يعود إلى الخدمات التي يوفرها هذا البنك للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول على قرض للأسرة بدون كفيل وبدون فوائد وبالتقسيط، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.