الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - معلومات عن المدة المسموح بها بعد الخروج النهائي نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز مع التعرف كذلك على الشروط اللازمة من أجل الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية والاطلاع على كيفية الاستعلام عن الخروج النهائي كذلك.

معلومات عن المدة المسموح بها بعد الخروج النهائي

إن من أهم المعلومات التي تتعلق بالمدة المسموح بها بعد الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية هي أنه يجب على الوافد الخروج في خلال 60 يومًا من تاريخ اصدار الخروج النهائي.

ما هي شروط الخروج النهائي

في إطار عرض معلومات عن المدة المسموح بها بعد الخروج النهائي، نتعرف من خلال ما يلي على شروط الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية:

يشترط على الشخص الذي يرغب في إصدار التأشيرة له داخل المملكة أن يكون متواجدًا.

يجب أن يكون لديه جواز سفر صالح لمدة ستين يومًا على الأقل.

يجب ألا يكون مسجل على الفرد أي مخالفات مرورية.

لا يجب أن يكون مسجل عليه بلاغ هروب.

لا يجب أن يكون لديه مركبة مسجلة على اسمه في النظام.

لا يجب أن يكون مسجل عليه تأشيرة صادرة سابقًا وغير مستخدمة.

كيف اعرف ان كفيلي عمل لي خروج نهائي

بإمكانك معرفة أنه يجب عليك الخروج النهائي من الكفيل عن طريق حساب أبشر باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. ثم قم من خلال حسابك في أبشر بالدخول إلى “خدماتي”. ثم قم بالدخول إلى أيقونة “الاستعلامات”. اختر الجوازات ثم قم باختيار خدمة استعلام عن حالة خروج وعودة. سيتم حينها ظهور مجموعة من البيانات والحقول التي لا بد من تعبئتها مثل رقم الإقامة. سوف تحتاج كذلك إلى رقم هوية الكفيل ورقم جواز السفر الخاص بك حتى تظهر البيانات لك، وفي حال كان لديك تأشيرة خروج ونوعها في حال كانت نهائي أو خروج وعودة.

هل يمكن الغاء تأشيرة الخروج النهائي

وفقًا للجوازات فمن الممكن أن يتم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عن طريق حساب أبشر أو منصة مقيم، ولكن لا بد من أن يتم الإلغاء من خلال حساب الكفيل حصرًا ويجب أن تكون الإقامة سارية الصلاحية.

يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للوافد والعامل المراد له الخروج بشكل نهائي من المملكة العربية السعودية وإنهاء عقد عمله فيها، ولذلك يرغب العديد من الأفراد في التعرف على معلومات عن المدة المسموح بها بعد الخروج النهائي.