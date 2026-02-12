التقديم على وظائف الأمن المدرسي في السعودية 1447 يبدأ الآن

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - يستعلم الشباب والخريجين عن طريقة التقديم على وظائف شاغرة في الأمن المدرسي بمدارس السعودية وعن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة لأنها من أكثر الوظائف التي تتطلب جهد كبير وكذلك فإنها تعمل على توفير الأمن والأمان للطلاب في المدارس إذ يقوم الموظف بالاطلاع على هوية كل زائر ومن خلال جريدة لحظات نيوز نعرض وظائف الأمن المدرسي في السعودية.

شروط التوظيف في الأمن المدرسي بمدارس السعودية

العمل في الأمن المدرسي من أهم الوظائف، لأن هذا الشخص يكون مسؤول عن كل الطلاب في المدرسة وعن ممتلكاتها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لا بد أن يكون عمر المتقدم في الفئة العمرية بين سن 25 للرجال وسن 35 للنساء.

يشترط الحصول على الجنسية السعودية والإقامة الدائمة على أرضها خصوصًا عند التقديم.

الحد الأدنى للمؤهل الأكاديمي هو الثانوية.

ينبغي أن يشهد للتقدم بحسن السلوك ويجب إلا يكون قد حُكم عليه في قضايا تمس الشرف والأمانة.

طريقة التقديم على وظائف شاغرة في الأمن المدرسي

يمكن التقديم على الوظائف المتاحة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة مسار “من هنا“. قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. قم بالتوجه لتبويب الوظائف المتاحة. ثم قم بتحديد الوظيفة المرادة وهي الأمن المدرسي. قم بالتحقق من الشروط والمعايير المطلوبة ثم قم بتعبئة طلب التقديم. بعد التأكد من دقة كافة البيانات المدرجة في الطلب قم بإرسال الطلب. يتم الانتظار إلى أن يتواصل مع المقدم شخص من الجهة المراد العمل بها بشأن الطلب وميعاد المقابلة الشخصية.

يحتاج الشباب إلى طرق ميسرة للبحث عن وظائف، لذا فقط وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستفادة من منصات مثل مسار وأبشر للتوظيف، من خلال الاطلاع على فرص العمل المتاحة والتقديم عليها بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.