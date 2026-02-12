الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - قرض المطلقات في السعودية 2026 [لينك التقديم] وقائمة الشروط، يقوم بنك التنمية السعودي بتقديم قرض كنف للمطلقات والأرامل، حيث ان هناك الالاف من السيدات في السعودية يرغبون بالحصول على ذلك التمويل حيث أن ذلك التمويل يأتي بحزمة قوية من الخصائص التي تميزه عن جميع القروض الشخصية الاخرى التي تقدمها المصارف الخاصة فضلا عن الشركات التمويلية الاخرى لأنه يأتي بالكثير من المميزات مثل عدم توفر رسوم اداريه فضلا عن عدم وجود هامش ربحي على القرض ومدة سداد مميزة لنتعرف على أهم الشروط والأوراق المطلوبة.

قرض المطلقات في السعودية 2026 [لينك التقديم] وقائمة الشروط

بنك التنمية السعودي او ما يعرف باسم بنك التسليف يقوم بتقديم حزمة تمويلات تحت بند القرض الخاص بالتمويل الاجتماعي للفئات المحتاجة وتأتي في بدايتها قرض يوفر الى الارامل والمطلقات في السعودية ويأتي اسم كنف بمبلغ مالي فئته 30 ألف ريال سعودي ويمكن ان تحصل عليه بدون وجود كفيل، يمكن للسيدة الارمله او المطلقه سواء كانت مستفيدة أو ليست مستفيدة ان تتوجه الى الحصول على التمويل من البنك بشكل الكتروني.

كم قرض المطلقات والمميزات

من خلال فقرتنا اليوم نستعرض قائمة بالخصائص التي تميزه عن غيره من السلع التموينية التي تجعل العديد من الأشخاص يتوجهون الى البنك يحصلون عليه فضلا عن المميزات التي تأتي كالتالي:

يصل التمويل الى 30 الف ريال سعودي.

يمكنك أن تسدد قيمة القرض على 5 سنوات بمبلغ 500 ريال سعودي كل شهر.

رسوم مجانيه ادارية بدون فوائد.

يمكنك ان تحصل على إعفاء من تسديد التمويل في حالات العجز أو الوفاة وهذا طبقا لاتفاقيات التأمين.

يمكنك ان تحصل على التمويل بدءا من سن 25 سنه والى 55 عام.

شروط تمويل كنف 2026

اعزائنا القراء من خلال موقعنا اليوم سنتعرف على أهم الشروط الخاصة بتمويل كنف العامة الخاصة بكل الفئات من السيدات سواء موظفين حكومه او متقاعدات او ربات بيوت والشروط العامة تأتي كالتالي:

يجب ان يكون العمر ليس أقل من 25 سنة وحتى 55 سنة.

يجب أن يكون السجل الائتماني سليم وصحيح.

أن يكون الدخل الشهري لا يكون أكثر من 8 آلاف ريال، والموظفات الحكوميين 10 آلاف ريال.

يجب ان تكون امرأة سعودية الجنسيه.

لابد ان تكون ارملة او مطلقة.

ألا يكون هناك اطفال او احد تعديله.

يجب أن يكون هناك بطاقة هوية سارية المفعول.

الأوراق المطلوبة من الموظفة الحكومية

المستندات المطلوبة من الموظفين الحكومة التي جاءت كالتالي:

توفير رقم الايبان البنك التجاري.

تقديم كشف حساب لثلاثة أشهر الأخيرة.

تقديم أصل نموذج 104 المعتمد من فتره لا تكثر عن 60 يوم.

يجب امتلاك تصريح بيانات فعال من وزارة الداخلية.

في ختام مقال قرض المطلقات في السعودية 2026 [لينك التقديم] وقائمة الشروط واتمنى ان ينال المقال اعجابكم.