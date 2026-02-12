الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - اصل الدوادمي لمن؟ وما هو موقع الدوادمي؟ فهذه المدينة تتبع إمارة منطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وجزء كبير منها يتواجد ضمن نطاق ما يُسمى “الدرع العربي”، ويهتم سكان المنطقة بمعرفة أصل القبائل التي تسكن الدوادمي، وبالتالي من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض أصل الدوادمي.

اصل الدوادمي لمن؟

تُعد مدينة الدوادمي منطقة من ضمن المناطق ذات الإرث التاريخي والعريق في المملكة العربية السعودية، وشهدت أرضها العديد من الأحداث والمعارك، ويتساءل البعض حول اصل الدوادمي لمن.

تأتي الإجابة إلى أن أغلب سكان الدوادمي من قبيلة عتيبة فهم يسكنون في قرى وهجر الدوادمي، بينما المدنية فأسسها جهيّم جد آل جهيّم من آل صالح من بني زيد، وفيّاض جد آل فيّاض من آل صالح من بني زيد.

موقع الدوادمي

في سياق الإجابة عن سؤال اصل الدوادمي لمن، فلا بد من توضيح أن ه ذه المدينة تقع في منطقة عالية نجد، والتي تبعد عن الرياض بحوالي 330 كم من الجهة الغربية الشمالية، بينما الموقع الفلكي فالدوادمي تقع على دائرة عرض 24 30 من الشمال، وعلى خط طول 44 24 من الشرق، وترتفع المدينة عن سطح البحر بـ 980 مترًا.

قبيلة بني زيد أهل نجد

تُعد قبيلة بني زيد قبيلة نهدية قضاعية حميرية قحطانية النسب، ونجدية الموطن، وتنتشر في أرجاء نجد وغيرها من المدن، وبالأخص في الوشم “شقراء وما حولها”، والعرض “القويعية وقراها” والشعراء والدوادمي وما حولها من القرى.

اشتهرت قبيلة بني زيد بالعديد من العلماء والأمراء والوجهاء في نجد، وكانت لهم الإمارة منذ قرون في أربع ديار في نجد، وهم: (الدوادمي – الشعراء – شقراء – القويعية).

يرجع نسب قبيلة بني زيد التي تسكن الدوادمي إلى زيد بن أبو سويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

تاريخ الدوادمي

شهدت أرض مدينة الدوادمي الكثير من المعارك والأحداث، ويوجد نقشًا مأسل وهما موجودان في جبل الجمح، وهذ نقوش مكتوبة بالخط السبئي، بجنب نقوش أخرى، وآثار مجيرة، وآثار منية، وآثار السدرية ومصيقرة وبركة طفخة، ومقالع لرخام والواجهات الصخرية في منطقة عروى وهضبة الظعينة وقصر بسام.

حدثت معركة بين الدولة السعودية الأولى والأتراك في مدينة الدوادمي، حيث قصر الملك عبد العزيز، وتتمتع هذه المدينة عن غيرها من محافظات العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بوجود مطار إقليمي فيها.

تعتبر عشائر بني زيد من العشائر الكبيرة والعريقة التي لها تواجد في الكثير من البلدان، وتستقر بصورة أساسية في مدينة الدوادمي في المملكة العربية السعودية، وتشتهر برجالها وعلمائها الذين أفادوا الدولة.