الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - متى تبدأ خصومات اليوم الوطني 93 التي تصل إلى 85% 1447 بالمتاجر المختلفة في السعودية؟

متى تبدأ خصومات اليوم الوطني 93 التي تصل إلى 85% بالمتاجر المختلفة في المملكة ؟ يطرح الشعب السعودي هذا السؤال، حيث ينتظر حلول الذكرى 93 لليوم الوطني السعودي، الذي يتم به تقديم أفضل العروض والخصومات التي توفرها المولات وشركات التأمين والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن المختلفة في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم أهم العروض المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني.

متى تبدأ خصومات اليوم الوطني 93

واحد من أهم مظاهر الاحتفال بالأعياد المختلفة في جميع الدول هو تقديم العروض والخصومات المختلفة والمميزة على جميع السلع داخل الدولة، لذلك تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي في عامه الـ 93.

ومع بداية فعاليات اليوم الوطني السعودي يتم تقديم العروض المختلفة، وتشمل هذه العروض مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة، مثل الأثاث والعطور والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى الملابس وصالات الألعاب والسينما، كما يوجد خصومات على جميع الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأعزاء بمناسبة هذا اليوم العظيم.

وقد أوضحت معظم المولات والمتاجر أن عروض وخصومات اليوم الوطني السعودي تبدأ من اليوم الأول في شهر سبتمبر وحتى يوم 23 سبتمبر وهو تاريخ الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وتصل هذه الخصومات إلى 85%، وتتمثل هذه العروض في التالي:

تقديم العروض والخصومات المتميزة في جميع متاجر ومولات المملكة العربية السعودية.

تقديم عروض في الأسواق المختلفة مثل سوق العثيم وهايبر بنده وأسواق النخبة وغيرها من الأسواق.

تصل العروض في هاوس للأثاث المنزلي إلى 85%.

كما توجد العروض والخصومات على تذاكر الطيران.

يتم تقديم الخصومات في مختلفة الفنادق والمولات والمحلات.

هناك أيضًا عروض مقدمة من النوادي الرياضية ومراكز اللياقة والصحة.

نادي “ماي هيلث” يقدم عروض تصل إلى 60% على الاشتراك بمناسبة اليوم الوطني لمدة 93 يوم أو 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور.

أهم المتاجر والتطبيقات المقدمة للخصومات خلال اليوم الوطني

بصدد الإجابة عن متى تبدأ خصومات اليوم الوطني 93 التي تصل إلى 85% بالمتاجر المختلفة في المملكة ؟ يوجد أكثر من تطبيق ومتجر يقدم خصومات متميزة خلال شهر سبتمبر، وتتمثل في:

1- تطبيق بوكينج لحجز الفنادق

يعتبر موقع بوكينج من أشهر المواقع الإلكترونية التي تساعد المواطنين والمقيمين في حجوزات الرحلات والفنادق، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي يقدم الموقع كود بوكينج للخصم.

2- متجر نون الإلكتروني

يعتبر متجر نون الإلكتروني هو الأشهر حول العالم، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 1447 يقدم خصومات تصل إلى 70% على الكثير من المنتجات من خلال كود الخصم، وهذه العروض مستمرة حتى يوم 23 سبتمبر 2026، مع العلم أن العروض تنفذ سريعاً قبل يوم 23 سبتمبر.

3- مركز نجمات اللياقة

من أهم الأماكن التي تقدم عروض لليوم الوطني بخصم 40% على سعر الاشتراك، بالإضافة إلى خصم 25% على مبلغ الاشتراك ومن أهم عروض المركز.

عضوية مدة من بين 3 إلى 12 شهر خصم 40%.

عند الاشتراك بعضوية 6 شهر بقيمة 1393 ريال سعودي.

بهذه الطريقة، يمكن للجميع الاستمتاع بالعروض والخصومات المتاحة في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، والتي يقوم العرب بالبحث عنها للاستفادة من جميع العروض المناسبة خلال هذه الفترة المميزة من تاريخ المملكة العربية السعودية.