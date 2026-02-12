تمويل اليسر 300 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح مناسب

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتمويل اليسر 300 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح مناسب

تقدم اليسر قروضاً تصل إلى 300 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى ضامن سعودي وهذه من أهم الفوائد الاقتصادية المتاحة للأفراد و العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ومع فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات كأقصى فترة سداد في المملكة العربية السعودية، من الممكن أيضا جمع أموال التوريق بهوامش ربح تنافسية.

جميع شروط الحصول على تمويل اليسر بدون ضامن في المملكة

هناك بعض الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على قروض التوريق من التأجير والتمويل في المملكة العربية السعودية :

يجب أن يكون لديه دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمره 22 عاما على الأقل للتقدم بطلب للحصول على قرض اليسور، ولكن يجب أن يكون عمرك لا يتخطى 60 عاما.

متوفر الجيش في الوقت الحالي للحصول على شركة اليسر للإجارة والتمويل حتى تقاعده من القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية.

هذا القرض متاح لجميع المواطنين من مختلف الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

ذلك لأن شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة قدمت قروضاً شخصية بدون ضامن وبدون رسوم إدارية إذا استوفى مقدم الطلب جميع الشروط المطلوبة للحصول على القرض.

الحد الأقصى للتطبيقات الإلكترونية للتمويل الشخصي، المعروف باسم قروض التوريق، هو 300،000 ريال سعودي.

برنامج تمويل التوريق في شركة اليسر للإجارة والتمويل

يحصل مواطنو ومقيمو المملكة العربية السعودية على عدد من المزايا الاقتصادية عندما يطلبون برنامج الإقراض الشخصي:

الحصول على قرض بدون ضامن هي مسؤولية شركة اليسر للإجارة والتمويل

يتوافق تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة.

لا توجد قروض توريق ذات رسوم إدارية في شركة اليسر للإجارة والتمويل.

نقوم بالإقراض بعوائد تنافسية على عكس العديد من الشركات المالية والبنوك المتاحة للأفراد في المملكة.

جميع المستندات المطلوبة للحصول على تمويل اليسر في المملكة

تقديم كافة الضمانات اللازمة للحصول على قروض شخصية، والتي تعرف الآن باسم قروض التسنيد للشركات، من أجل الحصول على القروض تتطلب شركة اليسر للتمويل الموافقة على كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لبرنامج التمويل الشخصي للشركة:

ستحتاج إلى تقديم تعريف الضمان الاجتماعي أو تعريف الراتب الشهري وتقديمه إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل أن يتمكن اليسر من التقدم للحصول على أموال عبر الإنترنت، يجب عليه تقديم دليل على الجنسية السعودية أو إثبات الإقامة في المملكة العربية السعودية.

قدم قروض بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر، بعد تطبيق جميع تدابير السلامة اللازمة، والشرط الأساسي هو توفير خبرة عمل لا تقل عن 3 أشهر لموظف في القطاع العام أو الخاص في المملكة العربية السعودية.