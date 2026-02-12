الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - “مرتب هيعيشك طول العمر” وظائف جديدة في الحرس الوطني 1447

وظائف جديدة في الحرس الوطني

تعد وظائف الحرس الوطني فرصًا رائعة للانضمام إلى الخدمة العسكرية في المملكة. وزارة الحرس الوطني قد أعلنت عن وظائف جديدة في الحرس الوطني 1447، وتدعو الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للاستفادة من الفرص المتاحة، يتوجب على المتقدمين التقديم عبر التسجيل الإلكتروني وتلبية بعض الشروط المطلوبة مثل الجنسية السعودية وحسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية، إن عملية التوظيف تهدف إلى اختيار أفضل المرشحين وتقديم تجربة مرشح متميزة، فإذا كنت تبحث عن فرصة للخدمة العسكرية، فننصحك بزيارة بوابة التوظيف لوزارة الحرس الوطني والاستفادة من الفرص المتاحة.

وظائف جديدة في الحرس الوطني 1447، تعلن وزارة الحرس الوطني عن وجود وظائف جديدة متاحة في المملكة العربية السعودية لعام 1447، يرحب الحرس الوطني بالمواطنين السعوديين الذين يلبون الشروط المحددة لهذه الوظائف، يتمتع الحرس الوطني بسمعة ممتازة في توظيف الأشخاص الموهوبين وتقديم تجربة توظيف ممتازة للمرشحين، مرتب الحرس الوطني يعتمد على الرتبة والدرجة العسكرية التي تحملها، يتم تحديد المرتبات وفقًا للقانون المعتمد من قبل وزارة الحرس الوطني. يجب على الموظفين في الحرس الوطني أداء واجباتهم بشكل ملتزم والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.

شروط التقدم في وظائف الحرس الوطني إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مثيرة في الحرس الوطني في عام 1447، فإليك بعض الشروط والمتطلبات العامة التي يجب توفرها لتقديم طلبك:الشهادات العلمية المطلوبة شهادة الثانوية العامة: يجب أن يكون لديك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شهادة جامعية: قد يتطلب بعض الوظائف شهادة جامعية في مجال ذي صلة.

الخبرة العسكرية: إذا كان لديك خبرة سابقة في الخدمة العسكرية، فقد تكون لديك فرص أفضل في تلك الوظائف.

الخبرة في الأمن والحماية: إذا كنت لديك خبرة سابقة في مجال الأمن والحماية، فقد يكون لديك ميزة إضافية. لاحظ أن هذه الشروط والمتطلبات قد تختلف بناءً على الوظيفة المحددة التي ترغب في التقدم لها، يُرجى الاطلاع على إعلانات الوظائف الحالية للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول المتطلبات الخاصة بكل وظيفة.