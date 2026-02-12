الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - إجراءات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة

إجراءات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة، لقد تساءل العديد من المواطنين السعوديين والسعوديات عن أفضل طريقة للحصول على تمويل قروض الأسرة بقيمة ١٠٠ ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية أجاب البنك بأنه مهما أردت الحصول على القرض، يجب أن تستوفي شروط ومتطلبات البنك المعلنة، وهو متاح للمرأة والرجل، ولكن بشروط محددة يجب توفرها والموافقة عليها، إضافة إلى تقديم كافة الوثائق المطلوبة حتى يتمكن الشخص من الحصول على القرض بموافقة سريعة.

هو قرض مالي مصمم لمساعدة الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال تمكينهم من الحصول على مبلغ نقدي يتراوح بين 18,000 إلى 100,000 ريال، بدون أي رسوم إدارية أو فوائد كما أنه لا يلزم تحويل الراتب ويتم سداده على أقساط شهرية تبدأ من 300 ريال، يمكن للرجال والنساء التقديم، ولكن يجب أن تكون جميع الوثائق والمعلومات التي تقدم صحيحة ومطابقة للمعايير المطلوبة من الجهات المختصة.

مميزات تمويل الأسرة

القسط الأول بعد ثلاثين يوما.

تمويل إسلامي.

بدون تحويل راتب.

دون كفيل.

فترة سداد تمتد حتى 60 شهر.

مبلغ تمويلي 100 ألف ريال.

لكل الأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة.

لا يلزم وجود كفيل للموظف أو الموظفة في القطاع الحكومي.

متاح للمتقاعدين والمتقاعدات.

في حالة وفاة الشخص، سيتم إعفاؤه من سداد المبالغ المتبقية للأقساط المستحقة، وذلك بناءً على الله العافي.

شروط تمويل الأسرة

من أجل الرجال، يجب أن يتراوح العمر بين 18 و70 عامًا، وأن يكون الدخل الشهري أقل من 14500 ريال بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حصة كل فرد من الدخل الشهري عند طلب تمويل الأسرة أقل من 3000 ريال، حيث يتم حسابها عن طريق قسمة الدخل الشهري على عدد الأفراد في الأسرة يجب أيضًا تقديم ضمان عند طلب التمويل، وأن يكون السجل الائتماني خاليًا من أي تعثرات بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمرأة الحق في الحصول على التمويل إما بوصفها مطلقة أو أرملة أو متزوجة مهجورة، وأن تعول طفلًا أو أكثر.

التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن تكون سعوديًا أو سعودية لتسجيل الدخول إلى بنك التنمية وتقديم طلب لفتح حساب شخصي يجب ملء جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والاسم ورقم الهوية بعد ذلك، قم بالدخول مرة أخرى باستخدام الرمز الذي تم إرساله إلى هاتفك ، ثم اختر التمويل الذي ترغب فيه وستحصل عليه.