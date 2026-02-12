متى تبدا اجازة اليوم الوطني 1447 بالسعودية موعد الاجازة السنوية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - متى تبدا اجازة اليوم الوطني سؤال يشغل بال الكثير من الشعب السعودي، فهو سؤال يحتاج العديد من الطلاب والموظفين لمعرفة إجاباته، فاليوم الذي ساهم في علو شأن المملكة العربية السعودية، فهو حجر الأساس في الدولة السعودية الحديثة، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض موعد إجازة اليوم الوطني.

متى تبدا اجازة اليوم الوطني

بعدما قرر الملك عبد الله في 2005م بجعل اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية في جميع أنحاء البلاد، فيعتبر يوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنويًا عيد للعديد من الموظفين والطلاب، وفي هذا العالم أخبرتنا هيئة الموارد البشرية بأن الإجازة ستستمر لثلاثة أيام فستبدأ من الخميس 21 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر.

متى بدأ اليوم الوطني

اليوم الوطني هو أحد الأيام التي ساهمت بشكل كبير في نهضة المملكة العربية السعودية، فهو الموافق 23 سبتمبر من عام 1932م عندما قرر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتغيير اسم البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما عرف باليوم الوطني من وقتها إلى الآن، وهذا ساهم في إطلاق لقب المؤسس على الملك عبد العزيز.

معلومات عن اليوم الوطني

اليوم الذي يقترب من حلوله بنسخته الـ 93 بعد حوالي 20 يوم له الكثير من المعلومات، ومن أهم هذا المعلومات فيما يلي:

احتفل الملك فهد بن عبد العزيز بهذا اليوم حوالي 23 مرة.

يتم الاحتفال بهذا اليوم عن طريق العديد من المهرجانات والحفلات والعروض الغنائية.

وفي العيد الوطني للسعودية الـ 79 تم افتتاح جامعة الملك عبد الله للتكنولوجيا.

العاهل السعودي الحالي هو الملك رقم سبعة الذي يحيي ذكرى هذا اليوم العظيم في البلاد.

صادف العيد الوطني السعودي الـ 85 يوم وقفة عرفات، فكان حديث فريد من نوعه كعيدين في يوم واحد لسكان المملكة.

أجبنا للتو عن متى تبدا اجازة اليوم الوطني ووضحنا بعض المعلومات عن هذا اليوم، فبالتأكيد هذا اليوم يمثل أهمية كبرى للمواطنين السعوديين فهو اليوم الذي أعاد الكرامة والخير للوطن العربي بالكامل وليس المملكة فقط.