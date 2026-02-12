الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر تعتمد على بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة، وإلا أن على الرغم من إدخار تلك الخدمة بشكل سهل، إلا أن هُناك بعض الشروط التي يلزم توافرها فيمن يرغب بالاستفادة منها، وعبر جريدة لحظات نيوز سنعرض تلك الشروط مع توضيح خطوات التفويض بالتام وبشكل مُفصل.

كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر

قد خصصت الداخلية السعودية منصة أبشر لإدخار كافة الخدمات الحكومية عليها للمواطنين بهدف تسهيل الإجراءات القانونية لهم وإتمام المعاملات بشكل سلس، وفيما يلي سنعرض الخطوات اللازمة لتفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور. ستبدو الصفحة الأساسية لخدمات أبشر. النقر على خدمات المركأصبح. اختيار إدارة المركأصبح. ستبدو تفاصيل جميع المركأصبح المخصصة بالمستفيد، ويلزم هنا اختيار إنتاج تفويض. قراءة الشروط جيدًا ثم الضغط على التالي. كتابة معلومات المفوض، والذي يلزم أن يكون القائد سيارة المخصص، الصديق أو القريب، ومنها رقم الهوية، تاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات المهمة عن المفوض. كتابة معلومات التفويض. إرجاع نظر الطلب من حيث المعلومات المُدخلة به. كتابة نموزج التأكد المُرسل إلى الجوال، ثم الضغط على إرسال. الانتقال إلى مسفرية تأكيد الطلب ليتم إنتاج التفويض بنجاح.

شروط تفويض قيادة سيارة في المملكة

يبقى بعض الشروط التي يلزم على المستفيد الالتزام بها قبل البدء في الخطوات المعروضة بكيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر، وهي:

لا بُد من امتلاك حساب شخصي في أبشر للطرفين.

يلزم أن يكون لدى المفوض رخصة قيادة وتأمين على المركبة.

في حال كان الشخص المفوض له مُقيم خارج المملكة فلا يمكن عمل تفويض له.

في حال كان هُناك مخالفات مرورية على المركبة فلا يمكن إتمام خطوات التفويض إلا بعد سدادها.

الالتزام بتفويض شخص واحد لاغير للمركبة.

غير مسموح بتفويض شخص لا لديه رخصة قيادة سارية الصلاحية.

في حال كانت استمارة المركبة غير سارية فلا يُمكن إتمام التفويض، وكذلك الشأن في حال وجود بلاغ عليها وغير مؤمنة.

غير مسموح بإجراء التفويض لشخص مالكًا تأشيرة خروج ختامية.

مسموح التفويض لشخص يُقيم خارج الأراضي السعودية حال كان لديه تأشيرة خروج ورجوع، على شرط ألا تتجاوز مدة التفويض مسفرية التأشيرة.

حال كان مُقيم ويرغب في تفويض مُقيم آخر فلا بُد أن يكونا تحت كفالة صاحب السيارة ولديهما حساب في أبشر.

طريقة قبول تفويض مركبة

يُمكن للمفوض قبول تفويض قيادة المركبة من الطرف الآخر عن طريق اتباع بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة، وهي:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. كتابة نموزج التأكد، والنقر على تسجيل. الضغط على اللائحة الأساسية. اختيار التفاويض من الخدمات الإلكترونية. اختيار تفاويض المركأصبح. النقر على طلأصبح تفويض القيادة. ستبدو كافة المعلومات المخصصة بطلب التفويض. النقر على الموافقة أو الرفض. مُتابعة الخطوات إلى النهاية حتى التأكيد على الموافقة.

الاستعلام عن تأمين المركبة

نظرًا لوجود شرط سريان مُدة تأمين المركبة في مسفرية التفويض، فسنوضح الطريقة الإلكترونية التي يُمكن لصاحب السيارة الاستعلام من خلالها ما لو كانت المركبة في مسفرية التأمين أم اختوقعت، وكذلك التعرف على الوقت المتبقي بمسفرية التأمين، وهي:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم ونموزج المرور. اختيار استعلامات من خدمة المركأصبح. النقر على صلاحية التأمين على المركأصبح. كتابة رقم الهوية، رقم اللوحة والنموزج المرئي. النقر على عرض وستبدو تفاصيل التأمين على المركبة بالتام.

طريقة التسجيل في أبشر

نظرًا لضرورة امتلاك حساب في أبشر للطرفين فيلزم على المفوض اتباع الخطوات التالية حال كان لا لديه حسابًا على المنصة، وهي:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. ستبدو صفحة تسجيل الدخول وبها بعض الاختيارات. الضغط على تسجيل مستخدم جديد. كتابة رقم الهوية، رقم الهاتف، اسم المستخدم باللغة الإنجليزية، كلمة المرور، تأكيدها، عنوان البريد وتأكيد، النموزج المرئي ونموزج التأكد. الضغط على تسجيل، وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

طريقة إلغاء تفويض مركبة

يُمكن إلغاء التفويض بعد إجرائه أصبحباع كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الرسمية “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدمة ورقم المرور. كتابة نموزج التأكد. الضغط على خدمات المركأصبح. اختيار إدارة المركأصبح. النقر على عرض أو إلغاء تفويض مركبة. ستبدو معلومات التفويض، وفي نهاية الصفحة إلغاء التفويض، يلزم الضغط عليها للإلغاء.

طباعة تفويض قيادة المركبة

بعد معرفة خطوات كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر فيرجى العلم أنه يمكن طباعة الطلب بعد تأكيده، فلا بُد من طباعتها بالمعلومات المتاحة بها لتفادي تعرض المفوّض لأي عشيةلة قانونية أثناء السير بها، وبذلك يكون قد تم الحصول على تفويض قيادة مركبة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب مرور من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

نموذج التفويض الورقي لقيادة سيارة في المملكة

في حال الرغبة أصبحباع خطوات التفويض بالذهاب إلى مكاتب المرور المسؤولة عن تلك الخدمة فيكون المستفيد بحاجة إلى كتابة نموذج تفويض رسمي بالشكل التالية:

أشهد أنا: …… إقامة رقم: …… بأنني قد فوضت السـيد: …… من الجنسية: …… ويحمل إقامة رقم: ….. صادر من: …… بتاريخ: …… وذلك يقاد من قبل السيارة المملوكة لي ومعلوماتها كاملة: نوع المركبة: رقم المركبة: موديل المركبة: بُناءً على ما ذُكر بالأعلى أُعطي هذا التفويض إلى المفوض بالتوقيع والختم الرسمي للمنشأة: الاسم: …….. التوقيع: ……. الزمان الماضي: ……

هل يمكن استخراج تفويض مركبة لزائر

قد أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة تفويض قائد سيارة للمركبة لبعض الفئات لاغير بعكس المواطنين السعوديين، وهم:

التفويض من سعودي إلى سعودي.

التفويض من مقيم إلى مقيم للمركبة المخصصة بالكفيل.

التفويض من مُقيم إلى مواطن لديه الجنسية السعودية.

تفويض المواطن لمكفوله.

طرق التواصل مع منصة أبشر

للاستعلام عن أي خدمة تتعلق بالمركأصبح، سواءً كانت ترتبط بكيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر أو غير ذلك من خدمات أخرى واستعلامات، فيُمكن التواصل مع خدمة زبائن أبشر عن طريق ما يلي:

من السهل اتباع خطوات كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم إلى مقيم عبر ابشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور، وذلك ما وفر العديد من الوقت والجُهد على الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمة.