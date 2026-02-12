الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - اقرب محل معسلات من موقعي يمكن التعرف عليه من خلال مجموعة من الخطوات الإلكتروني البسيطة التي تتم من خلال الهاتف المحمول وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تنتشر محلات المعسلات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير ويبحث عنها العديد من الأشخاص.
اقرب محل معسلات من موقعي
في حال كنت ترغب في التعرف على اقرب محل معسلات من موقعي فيجب أن تعلم أن تطبيق خرائط جوجل هي الطريقة الأكثر شيوعًا من أجل الإجابة عن هذا السؤال، بالإضافة إلى أنها الطريقة الأكثر سهولة في تطبيقها.
حيث إنه لا يجب فعل أي شيء سوى الدخول إلى تطبيق خرائط جوجل المثبت على هاتفك الأندرويد أو الأيفون، ثم القيام بتفعيل خاصية الـ gps، في حال استخدام الهاتف المحمول وكتابة “اقرب محل معسلات من موقعي”، في محرك البحث الموجود في الشريط العلوي من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق.
سيتم حينها ظهور جميع المحلات الموجودة بالقرب منك، هذا إلى جانب إمكانية رؤية التفاصيل التي تتعلق بالمحل عند الضغط عليه، وفي حال لم يكون تطبيق خرائط جوجل على هاتفك المحمول فيمكنك تحميله من خلال ما يلي للأندرويد “من هنا” وللأيفون “من هنا“.
أفضل محلات توصيل معسل في الرياض
في إطار التعرف على اقرب محل معسلات من موقعي، نتعرف من خلال الجدول التالي على أفضل محلات توصيل معسل في الرياض بشكل مفصل:
|اسم المحل
|عنوان المحل
|رقم الهاتف
|أحلى الليالي للشيش والمعسل
|القادسية الرياض 13252
|+966509288166
|الطلال للمعسل والأرجيلة
|طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، طويق، الرياض 11564
|+966504660142
|شيشة الرياض مزاج
|طريق الملك عبد العزيز، حي المرسلات
|+966552221081
|بيت المعسل
|شارع العارض
|+96654264044
|معسلات الرياض
|8722 ابن الهيثم، النهضة، الرياض 13222 3789
|+966531382654
|مساء لبنان للمعسلات
|3184 طريق العروبةـ حي القدس، الرياض 13214 6147
|+966502009062
أفضل محلات توصيل معسل في الدمام
نتعرف من خلال الجدول التالي على أفضل محلات توصيل معسل في الدمام:
|اسم المحل
|عنوان المحل
|رقم الهاتف
|معسل الفخامة
|طريق الملك فيصل، الخالدية الشمالية، الدمام 32232
|+966568889552
|واحة القيصر للمعسلات
|حي، طريق الظهران الجبيل السريع، الأثير، الدمام 32248
|+966501626214
|الزعيم للمعسل
|الضباب، الدمام 32262
|+966530777850
|مراكش للمعسلات
|طريق الظهران الجبيل السريع، الدمام 32248
|+966552226833
|الشيشة للمعسلات مؤسسة محسن حامد الغامدي
|طريق الملك فيصل، الخالدية الشمالية، الدمام 32232
|+9665532767009
|الزعيم للمعسلات
|طريق الدمام الظهران السريع
|+966530944182
|واحة القيصر للمعسلات
|العزيزية، الشارع الثامن، حي، الدمام
|+966538079931
تنتشر محلات المعسلات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ولذلك يبحث الأفراد عن الطريق التي يمكنهم من خلالها التعرف على اقرب محل معسلات من موقعه الحالي.