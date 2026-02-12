اخبار السعوديه

اقرب محل معسلات من موقعي

اقرب محل معسلات من موقعي

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - اقرب محل معسلات من موقعي يمكن التعرف عليه من خلال مجموعة من الخطوات الإلكتروني البسيطة التي تتم من خلال الهاتف المحمول وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث تنتشر محلات المعسلات في المملكة العربية بشكل كبير ويبحث عنها العديد من الأشخاص.

في حال كنت ترغب في التعرف على اقرب محل معسلات من موقعي فيجب أن تعلم أن تطبيق خرائط جوجل هي الطريقة الأكثر شيوعًا من أجل الإجابة عن هذا السؤال، بالإضافة إلى أنها الطريقة الأكثر سهولة في تطبيقها.

حيث إنه لا يجب فعل أي شيء سوى الدخول إلى تطبيق خرائط جوجل المثبت على هاتفك الأندرويد أو الأيفون، ثم القيام بتفعيل خاصية الـ gps، في حال استخدام الهاتف المحمول وكتابة “اقرب محل معسلات من موقعي”، في محرك البحث الموجود في الشريط العلوي من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق.

سيتم حينها ظهور جميع المحلات الموجودة بالقرب منك، هذا إلى جانب إمكانية رؤية التفاصيل التي تتعلق بالمحل عند الضغط عليه، وفي حال لم يكون تطبيق خرائط جوجل على هاتفك المحمول فيمكنك تحميله من خلال ما يلي للأندرويد “من هنا” وللأيفون “من هنا“.

أفضل محلات توصيل معسل في الرياض

في إطار التعرف على اقرب محل معسلات من موقعي، نتعرف من خلال الجدول التالي على أفضل محلات توصيل معسل في الرياض بشكل مفصل:

اسم المحل عنوان المحل رقم الهاتف
أحلى الليالي للشيش والمعسل القادسية الرياض 13252 +966509288166
الطلال للمعسل والأرجيلة طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، طويق، الرياض 11564 +966504660142
شيشة الرياض مزاج طريق الملك عبد العزيز، حي المرسلات +966552221081
بيت المعسل شارع العارض +96654264044
معسلات الرياض 8722 ابن الهيثم، النهضة، الرياض 13222 3789 +966531382654
مساء لبنان للمعسلات 3184 طريق العروبةـ حي القدس، الرياض 13214 6147 +966502009062

أفضل محلات توصيل معسل في الدمام

نتعرف من خلال الجدول التالي على أفضل محلات توصيل معسل في الدمام:

اسم المحل عنوان المحل رقم الهاتف
معسل الفخامة طريق الملك فيصل، الخالدية الشمالية، الدمام 32232 +966568889552
واحة القيصر للمعسلات حي، طريق الظهران الجبيل السريع، الأثير، الدمام 32248 +966501626214
الزعيم للمعسل الضباب، الدمام 32262 +966530777850
مراكش للمعسلات طريق الظهران الجبيل السريع، الدمام 32248 +966552226833
الشيشة للمعسلات مؤسسة محسن حامد الغامدي طريق الملك فيصل، الخالدية الشمالية، الدمام 32232 +9665532767009
الزعيم للمعسلات طريق الدمام الظهران السريع +966530944182
واحة القيصر للمعسلات العزيزية، الشارع الثامن، حي، الدمام +966538079931

تنتشر محلات المعسلات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ولذلك يبحث الأفراد عن الطريق التي يمكنهم من خلالها التعرف على اقرب محل معسلات من موقعه الحالي.

