متى موعد اليوم الوطني السعودي الـ 93 وكم عدد أيام الإجازة

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - أعلنت الحكومة السعودية عن موعد اليوم الوطني السعودي الـ 93 والذي هو ذكرى التوحيد لأبناء المملكة في عدد من البلدان والقبائل.

أكدت الحكومة أن ذكرى اليوم الوطني يوافق السبت 23 من سبتمبر الجاري والذي يتبقى على الاحتفال به 18 يومًا.

كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني

اليوم الوطني هو يوم كل المواطنين السعوديين والذين يهتمون به بإقامة الاحتفالات والمناسبات، وقد أقرت الحكومة السعودية بأن العطلة الرسمية لإقامة الاحتفالات بهذا اليوم العظيم تستمر ليومين على أن تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر الجاري وحتى يوم السبت 23 من نفس الشهر.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي ال 93

ينتظر المواطنون السعوديون هذا اليوم لإقامة المحافل من أجل إحياء ذكرى توحيد المملكة، كما يقبلون على إقامة احتفاليات عديدة منها ما يلي:

استعراض لخطوط الطيران بشكل مميز.

عرض أشكال متعددة من الألعاب النارية.

عمل مسابقات رياضية.

إقامة معارض فنية.

إنشاء الحفلات الغنائية.

ولن يقتصر الأمر على الاحتفاليات فقط، بل وتقدم جميع المتاجر بجميع مجالاتها عروضًا على جميع المنتجات بشكل غير مسبوق احتفالا بهذا اليوم من أجل ادخال السرور على جميع المواطنين.