الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 مساءً - أقل نسبة تمويل شخصي في البنوك السعودية تجذب عدد كبير من العملاء، إذ توجد العديد من البنوك السعودية التي تعمل على توفير التمويل الشخصي للمواطنين والذي يوفر لهم إمكانية الاستفادة من هذا التمويل في كافة احتياجاتهم وتهدف البنوك إلى توفير أقل نسبة تمويل للتسهيل على المواطنين، ونعرض أهم هذه البنوك من خلال موقع لحظات نيوز.

أقل نسبة تمويل شخصي في البنوك السعودية

ينتشر كثيرًا التساؤل عن النسبة المحددة من البنوك المختلفة للقروض الشخصية في المملكة العربية السعودية، وما هي أقل نسبة في قروض التمويل الشخصية، وتتمثل البنوك التي تقدم أقل نسبة فيما يلي:

1- بنك ساب

يعد من أشهر البنوك التي توفر التمويل الشخصي للفرد ويبدأ التمويل به من 300 ريال سعودي، ويتيح البنك التقسيط بنسبة تصل إلى 3.12% من الراتب الخاص بالفرد، ويعتبر أحد التمويلات الإسلامية في السعودية والذي يتفق مع كافة حدود الشريعة الإسلامية.

2- بنك الرياض

يعتبر من البنوك المهمة والتي توفر التمويل الشخصي على حدود الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وتصل النسبة على التمويل إلى 1.32% وتبدأ من 3000 ريال سعودي كحد أدنى للتمويل.

3- البنك السعودي الفرنسي

يوفر البنك السعودي الفرنسي التمويل الشخصي للمواطنين بنسبة 1.69% ويحتاج إلى تحويل الراتب الخاص بالفرد، ويكون الحد الأدنى له 3000 ريال سعودي.

4- البنك الأول

من أشهر البنوك السعودية والذي يوفر تمويل 5000 كحد أدنى وتكون نسبة السداد 3.79% ويحتاج إلى تحويل الراتب بالإضافة إلى التمويل للراتب 3000 ريال والذي يشمل نفس النسبة.

5- بنك الجزيرة

يعد أحد البنوك المتميزة في نطاق التمويل الشخصي والذي يوفر حد أدنى للتمويل الشخصي يصل إلى 5000 ريال سعودي ويتميز البنك بعدم تحديد نسبة خاصة من أجل السداد.

6- بنك سامبا

يوفر البنك التمويل الشخصي للمواطنين بحد أدنى 2500 ريال سعودي، وتكون نسبة السداد المحددة للقرض 1.88% شاملة تحويل الراتب الخاص بالفرد.

التمويل الشخصي

بعد التعرف على أقل نسبة تمويل شخصي في البنوك السعودية يمكن التعرف أيضًا على قرض التمويل الشخصي الذي توفره البنوك للمواطنين السعوديين، والذي يتمثل فيما يلي:

يعتبر التمويل الشخصي أحد القروض التي يتم توفيرها للفرد من أجل سداد كافة الاحتياجات الشخصية الخاصة به.

توجد العديد من البنوك السعودية التي توفر التمويل الشخصي على حدود الشريعة الإسلامية بدون تحويل الراتب.

يبحث عن القرض عدد كبير من الأفراد وعلى أقل نسبة ربح يتم توفيرها من خلال البنوك السعودية.

تتنافس البنوك في عرض أقل نسبة سداد للمواطنين من أجل التسهيل عليهم وسد كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

التمويل الشخصي في بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي أحد البنوك الشهيرة المعروفة في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى توفير العديد من القروض التي يبحث عنها المواطنون باستمرار ويكون الحد الأدنى للتمويل 8000 ريال سعودي وتكون نسبة الربح 3.2% ويتيح البنك إمكانية التمويل حتى 2 مليون ريال سعودي.

شروط التقديم على التمويل الشخصي لبنك الراجحي

بجانب التعرف على أقل نسبة تمويل شخصي في البنوك السعودية والتمويل الشخصي التابع لبنك الراجحي يمكن أيضًا التعرف على بعض الشروط المحددة اللازمة من أجل الحصول على القرض، وتتمثل أهم الشروط فيما يلي:

يشترط البنك أن يزيد عمر المتقدم عن 60 عام عند سداد آخر الأقساط في حالة الموظفين السعوديين.

يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب 2000 ريال سعودي للموظفين والمتقاعدين 1900 ريال والمقيم 5000 ريال.

تعمل الدولة بجميع منظومتها على توفير كافة الدعم للمواطنين، ويعتبر التمويل الشخصي الذي توفره البنوك أحد صور الدعم كما تهدف كافة البنوك لعرض نسبة تمويل مناسبة يبحث عنها المواطنون.

أسئلة شائعة

كم تصل نسبة تمويل بنك البلاد؟

تصل النسبة إلى 5.63% وتصل مدة التمويل إلى 60 شهر.

كم نسبة إعادة التمويل في بنك الرياض بالسعودية؟

تصل نسبة الحصول على إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من التمويل الشخصي.

كم تصل نسبة القرض الشخصي من الراتب؟

لا تزيد نسبة القرض الشخصي من الراتب عن 33.33%.