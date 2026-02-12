شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تمنع دخول 1,671 طنا من المنتجات الغذائية الملوثة للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول نحو 1,671 طنا من المنتجات الغذائية الملوثة وغير المطابقة إلى المملكة، كما ضبطت 1,460 منشأة مخالفة خلال 11,547 جولة تفتيشية شملت 8,897 منشأة، وذلك في الربع الأخير من 2025.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن ذلك يأتي ضمن جهودها الاستباقية في الرقابة على المنشآت الخاضعة لرقابتها والمنتجات الغذائية المخالفة والمستوردة، وخططها الهادفة لمنع تداول المنتجات التي تتسبب في حوادث التسمم الغذائي أو أي منتجات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وتدعو الهيئة المستوردين إلى الالتزام بالمواصفات واللوائح المعتمدة قبل الشروع في الاستيراد، مشيرة إلى استمرار جهودها الرقابية لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق المحلية، وأن العقوبات على مثل هذه المخالفات وتصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
ويأتي قرار منع دخول تلك المنتجات بعد أن كشفت التحاليل المخبرية عن تلوثها بالليستيريا Listeria Monocytogenes، والسالمونيلا Salmonella، والإشريكية القولونية E.coli، وهي ميكروبات تؤدي إلى تسمم غذائي وتؤثر سلبا على صحة المستهلك، مبينة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المستوردين المخالفين.
وتؤكد على عدم التهاون في كل ما من شأنه المساس بصحة المستهلكين، والتزامها بتطبيق الأنظمة على كل من يخالف اللوائح، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 19999.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تمنع دخول 1,671 طنا من المنتجات الغذائية الملوثة للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.