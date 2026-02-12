شكرا لقرائتكم خبر مليونا زائر يضخون نحو 11 مليون ريال منذ انطلاق مهرجان التمور والقهوة بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب مهرجان التمور والقهوة السعودية بمحافظة الخرج الذي اختتمت فعاليته، نحو مليوني زائر، أسهموا في ضخ نحو 11 مليون ريال في حركة التسوق؛ مما يعكس الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المحافظة.

وشهد المهرجان، الذي أقيم برعاية ومتابعة من الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية، ضمن توجيهه على رفع مستوى الفعاليات وتوطين وظائفها، وإشراك الشباب، وفتح فرص حقيقية للانخراط في سوق العمل.

ويأتي تنظيم المهرجان انطلاقا من الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة الخرج، بوصفها من المحافظات الشهيرة بزراعة النخيل، حيث تضم أكثر من مليون نخلة مثمرة، وتسهم بإنتاج وفير من التمور؛ مما يجعلها إحدى أبرز المناطق الداعمة للاقتصاد الزراعي المحلي.

وركزت فعاليات المهرجان على الترفيه والتسوق، إلى جانب إبراز المقومات الزراعية والاقتصادية للمحافظة، وتعزيز حضورها بوصفها وجهة جاذبة للزوار.

وتضمن المهرجان مبادرة الفهد للشباب والأسر المنتجة التي مكنتهم من المشاركة في المهرجان مجانا، وقدمت لهم أوجه دعم متعددة، تسهم في تمكينهم اقتصاديا وتعزيز مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات؛ لتمكينهم من بدء مشاريعهم بشكل احترافي واكتساب الخبرة والتعريف بمشاريعهم.

ويُعد مهرجان التمور والقهوة السعودية بالخرج نموذجا للتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعما لمستهدفات التنمية المستدامة بالمحافظة.