«كفى»: أكثر من 873 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت برامج ومبادرات جمعية «كفى» بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 2025م في تحقيق الاستفادة لـ873,249 شخصا عبر 527 برنامجا توعويا نفذت في مختلف محافظات المنطقة.

وأوضح التقرير السنوي للجمعية أن هذه البرامج انبثقت من 8 مسارات رئيسية صُممت لتغطي شرائح المجتمع كافة، وتواكب الاحتياجات التوعوية بأساليب حديثة ومؤثرة، شملت مبادرات: جيل، وآمن، ونقي، وبيئة عمل نقية، والأيام العالمية، والحملات التوعوية، والحرم بيئة نقية، وملاعب نقية، وسجون بلا تدخين، حيث تنوعت أدوات التنفيذ بين اللقاءات المباشرة، والمعارض التوعوية، والأنشطة الميدانية، والمبادرات النوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الفايز أن هذه المنجزات تأتي ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، مشيرا إلى أن الجمعية حصلت على نظير خدماتها المتميزة على جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن، كما انضمت للتحالف العالمي لمكافحة التبغ، وهذا ما يجعلها تواصل تطوير برامجها ومبادراتها خلال المرحلة القادمة، مع التركيز على الابتكار في الوسائل التوعوية، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والوقاية الصحية.