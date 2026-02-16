بعد إعلان ولي العهد السعودي عنه | اطلع على المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - إن من ضمن الأخبار الشائعة حول المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وذلك لأنه قد تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل العائلة المالكة في السعودية، وقد أثبت ذلك مدى التطور الذي تقوم به الدولة، لذا نتناول عبر جريدة لحظات نيوز مشروع مطار أبها الجديد، وموقع مطار أبها الدولي الجديد.

المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يقوم بتقديم العديد من الإسهامات التي تغير من شكل المملكة، وذلك لكي يزيد من قيمة الدولة، ويجعلها أكثر تميزًا، حيث إن تم الإعلان إن هناك المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد سوف يتم بناء مطار جديد يشبه تراث مدينة عسير.

القدرة الاستيعابية لمطار أبها الدولي الجديد

إن مطار أبها الدولي الجديد سوف تكون مساحته قادرة على استيعاب أكثر من عدد 13 مليون مسافر كل سنة، ومقارنةً بالمطارات الأخرى تكون القدرة حوالي 1,5 مليون مسافر، أي أن مساحة المطار سوف تكون مصممة لكي تستوعب عدد ضعف المطارات الأخرى، وسوف يتم إصدار أكثر من 90000 رحلة سنويًا، وسوف تكون عدد البوابات في المطار الجديد ما يقرب 20 بوابة.

المطار الجديد سوف يحتوي على عدد 41 منصة مخصصة فقط لإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى توفير عدد 7 منصات جديدة خاصة بالخدمات الذاتية.

موقع مطار أبها الدولي الجديد

إن موقع مطار أبها الدولي الجديد بين مديتني أبها وخميس، حيث إنه يبعد عن مدينة أبها بحوالي 18 كيلو متر، وقريب يقرب من منطقة جنوب السعودية، وما سوف يميز المطارنه المقرر أنه سوف يتم إنشاؤه مثل المعمار التراثي في منطقة عسير، مما يبين أنه سوف يعتبر معلم مهم من معالم المملكة، ومساحته التي تصل إلى حوالي 65000 متر مربع.

تصميم مطار أبها الدولي الجديد

إن مشروع مطار أبها الدولي الجديد يتضمن تصميم معماري حديث وفريد من نوعه، حيث إن قد تم وضع استراتيجيات التصميم والبيئة المستدامة التي تخلق بيئة داخلية تقبل التكيف والانسجام مع الطبيعة، وتواكب الثقافة السعودية، وذلك لكي يحصل المسافر على تجربة سفر مميزة، بكفاءة ممتازة، وتوفر خدمات مرنة للزوار والمسافرين.

إن في الختام قد عرضنا كافة المعلومات حول المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وما يحتوي عليه من تصميم رائع سوف يساهم على تطوير خدمات الطيران في السعودية، ويغير من شكل المطارات المعروفة.