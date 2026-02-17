شكرا لقرائتكم خبر «مجتمعي» تنظم الإفطار الرمضاني في 97 موقعا في مختلف أحياء المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة «مجتمعي» خطتها التشغيلية لشهر رمضان للعام الحالي 1447هـ، متضمنة تنظيم مشروع «الإفطار الرمضاني» في 97 موقعا في مختلف أحياء المدينة المنورة خلال الشهر الفضيل.

وكشفت الجمعية خلال لقاء عقدته أمس للتعريف ببرامجها ومبادراتها التنموية المجتمعية خلال شهر رمضان، أن الخطة تشمل تقديم أكثر من 80 ألف وجبة إفطار وسحور، تستهدف أكثر من 40 ألف مستفيد في مواقع الإفطار الرمضاني التي تنظمها الجمعية بإشراف طواقم تطوعية وتنظيمية متخصصة، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، والتواصل بين الجيران عبر برامج ميدانية، بما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة، ويسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الراسخة في المنطقة.

وتتضمن برامج الجمعية إطلاق مبادرة «الملتقى الرياضي الرمضاني» الذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب في ملاعب الأحياء، لتعزيز الصحة العامة، والتنافس الإيجابي والترابط الاجتماعي بين أبناء الحيّ الواحد خلال ليالي الشهر الفضيل.