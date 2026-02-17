عروض وتخفيضات شركات الطيران بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93: الخصومات الجديدة تصل إلى 50% ورحلات مجانية للمواطنين السعود...

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 04:08 مساءً - عروض وتخفيضات شركات الطيران بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93: الخصومات الجديدة تصل إلى 50% ورحلات مجانية للمواطنين السعوديين

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، تفتح شركات الطيران أبوابها للمسافرين بعروض استثنائية وتخفيضات كبيرة على تذاكر الرحلات، يعد هذا اليوم مناسبة وطنية مهمة تحمل معها الفرح والاحتفال، ولهذا تقدم شركات الطيران هذه العروض لجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادًا، في هذا المقال عبر جريدة لحظات نيوز، سنلقي نظرة على بعض هذه العروض الجذابة التي تضيف لمسة خاصة إلى هذا الاحتفال الوطني.

عروض رحلات الطيران في اليوم الوطني

اليوم الوطني السعودي الذي يعتبر أحد أجمل الأيام الذي يمر على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتقوم شركات الطيران بتقديم العروض الممتازة في هذا اليوم، ومن هذه العروض:

1- عروض الخطوط الجوية السعودية

شركة الخطوط الجوية السعودية تقدم فرصًا رائعة للمسافرين، ويمكن للمسافرين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50%:

الرحلة السعر بالريال السعودي في الفترة بين 23 إلى 26 سبتمبر إلى هولندا 1996 إلى باكو 1505 إلى إسطنبول 1574 إلى المالديف (فنادق 7 نجوم) 9800 إلى المالديف (فنادق 5 نجوم) 1900 إلى لندن 1845 إلى دبي 1412

2- عروض طيران ناس لليوم الوطني السعودي 93

شركة الخطوط الجوية السعودية تحتفل باليوم الوطني 93 بتقديم خصومات رائعة على جميع الرحلات الداخلية، تعرف على بعض هذه العروض:

الرحلة السعر بالريال السعودي من الرياض إلى جازان 150 من الرياض إلى المدينة المنورة 199 من الرياض إلى الدمام 150 من جدة إلى أبها 149 من جدة إلى حائل 149 من جدة إلى القاهرة 393

3- عروض فلاي أديل

فلاي أديل، الشركة الجوية الاقتصادية التابعة لشركة أديل للاستثمار، تقدم لك فرصة استثنائية بمناسبة اليوم الوطني 93، يمكنك الآن الاستفادة من خصومات تصل إلى 10% على جميع الرحلات الدولية والتمتع بعروض مميزة على بعض الوجهات المختارة:

الرحلة السعر بالريال السعودي رحلة من جدة إلى كوالالمبور 1,000 رحلة من جدة إلى كاراتشي 1,000 رحلة من جدة إلى دكا 1,000

في اليوم الوطني السعودي 93، تجتمع شركات الطيران لتقديم عروض استثنائية تجعل السفر أكثر متعة واقتصادًا، هذه العروض تمثل هدية للمسافرين وفرصة لاستكشاف وجهات جديدة بأسعار مناسبة، احرص على متابعة هذه العروض والاستفادة منها لتحقيق أقصى استفادة من تجربتك السفرية وللاحتفال بالوطن بأجمل الطرق.