ربيع رفحاء يكسو البراري بالخضرة ويعزز جاذبيتها الطبيعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست براري محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حلة ربيعية خضراء، عقب الأمطار التي شهدتها مؤخرا، حيث توشحت الفياض والكثبان الرملية والوديان والسهول بالغطاء النباتي، في مشهدٍ يعكس ثراء البيئة وتنوعها، ويبرز ما تزخر به المحافظة من مقومات طبيعية جاذبة.

ورصدت «واس» امتداد النباتات البرية والأعشاب الموسمية في عدد من المواقع، شملت منطقة الحجرة وصحراء النفود، حيث انتشرت في الفياض والشعاب والسهول والكثبان الرملية، مشكّلة لوحات طبيعية متناسقة تعكس حيوية النظام البيئي بعد هطول الأمطار.

وأسهمت مياه الأمطار في تغذية التربة وتعزيز نمو النباتات البرية، فيما تشكّلت الخباري المائية في مواقع عدة، تحيط بها أشجار السدر والنباتات المحلية؛ ما أضفى بعدا جماليا وبيئيا يبرز تنوع التضاريس في المنطقة.

وتجذب هذه الأجواء الربيعية المتنزهين ومحبي الطبيعة، في ظل اعتدال درجات الحرارة وازدهار الغطاء النباتي، بما يعزز حضور السياحة البيئية في محافظة رفحاء، ويؤكد أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.