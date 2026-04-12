«حارسة المسرح» تختتم عروضها في جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في منطقة جازان عروض المسرحية المحلية «حارسة المسرح»، ضمن ختام جولة المسرح المحلي الثانية، التي تقام بدعم هيئة المسرح والفنون الأدائية، وتنظيم جمعية المسرح والفنون الأدائية.

وشهد مسرح بيت الثقافة بجازان خلال يومي العرض إقبالا واسعا، حيث تفاعل الجمهور مع العمل المسرحي الذي قدم طرحا إنسانيا عميقا حول علاقة الفنان بالمسرح، مستعرضا تجربة ممثلة تعود إلى الخشبة بعد انقطاع، في معالجة درامية لأسئلة الاستمرار والاختيار وتحديات المشهد الفني المعاصر.

وانعكس هذا التفاعل على أجواء العرض، من خلال التفاعل مع التحولات الدرامية للشخصية والحوار الذي كشف أبعاد التجربة الفنية والإنسانية، مما عزز حضور المسرح كمساحة للتعبير والتأمل، وأداة لطرح القضايا المرتبطة بالفن والمجتمع.

وأكدت جمعية المسرح والفنون الأدائية، من خلال هذه المحطة، دورها في دعم الحراك المسرحي بالمملكة، عبر تقديم أعمال نوعية، وإتاحة منصات عرض تسهم في تمكين الفرق المحلية وصقل تجاربها، إلى جانب تعزيز حضور المسرح في الوعي الثقافي لدى الجمهور. وجاءت الفعالية ضمن برنامج ثقافي متكامل، تضمن أنشطة مصاحبة شملت ورشا فنية وأركانا للحرف اليدوية استعرضت نماذج من التراث المحلي في جازان، إلى جانب مساحات تفاعلية للأطفال، في تجربة جمعت بين الفنون الأدائية والتعبيرات الحرفية.