«أرويا كروز» تستأنف رحلاتها من جدة وسط إقبال متزايد على السياحة البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف «أرويا كروز»، تشغيل رحلاتها في البحر الأحمر انطلاقا من مدينة جدة بدءا من شهر مايو المقبل، في خطوة تعزز مكانة المدينة بوصفها إحدى البوابات الرئيسة للسياحة البحرية في المملكة، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية البحرية بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن سفينتها «أرويا» تتجه حاليا إلى مينائها الرئيس في جدة، تمهيدا لإطلاق جدول رحلاتها الجديدة التي تنطلق في 14 مايو، عبر مسارات متنوعة تمتد من 3 إلى 5 ليال، وتشمل عددا من الوجهات الإقليمية، من بينها ينبع داخل المملكة، وشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، إلى جانب العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتتضمن البرامج رحلة خاصة لمدة 5 ليال تتزامن مع إجازة عيد الأضحى، تجمع بين وجهتي شرم الشيخ والعقبة، ضمن تجربة سياحية متكاملة تراعي تنوع اهتمامات الضيوف.

وتركز «أرويا كروز» في تصميم رحلاتها على توفير مرونة أكبر في خيارات السفر، خاصة للباحثين عن إجازات قصيرة، مستفيدة من موقع جدة الاستراتيجي وسهولة الانطلاق منها.

وفي سياق متصل، تستعد «أرويا كروز» لإطلاق موسمها الثاني في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من يونيو حتى منتصف سبتمبر 2026، عبر رحلات تمتد لـ7 ليال تنطلق من مينائها في «غلاطة بورت» بمدينة إسطنبول، وتشمل عددا من الموانئ في تركيا والجزر اليونانية ومدينة الإسكندرية.

من جهته، أكد رئيس «أرويا كروز» ستوري ميرميل، أن الطلب المتزايد على الرحلات التي تجمع بين المرونة والتجارب الثقافية يعكس تحولا في تفضيلات المسافرين، مشيرا إلى حرص الشركة على تقديم تجربة متكاملة تستلهم الثقافة العربية وتلبي احتياجات مختلف الأجيال، معربا عن تطلعه لاستقبال الضيوف في رحلات البحر الأحمر قبل انطلاق موسم البحر الأبيض المتوسط.