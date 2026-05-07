شكرا لقرائتكم خبر افتتاح معرض كلية العلوم «بصمة إنجاز» في جامعة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، معرض «بصمة إنجاز.. علوم تصنع المستقبل»، الذي تقيمه كلية العلوم في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، معرض «بصمة إنجاز.. علوم تصنع المستقبل»، الذي تقيمه كلية العلوم في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية. وأشاد الشارخ بما تضمنه المعرض من ابتكارات وبراءات الاختراع، مؤكدا اهتمام الجامعة ودعمها للبحث العلمي وتشجيع طلبة الجامعة ومنسوبيها من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الإنتاج البحثي في مختلف التخصصات. ويشمل المعرض 51 ركنا تستعرض مجموعة من براءات الاختراع التي تظهر المخرجات النوعية ذات القيمة العلمية والتطبيقية، ويبرز عددا من الجهات الحاضنة الداعمة التي تسهم في تمكين هذه الابتكارات وتحويلها إلى منتجات أو مبادرات قابلة للتطبيق.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح معرض كلية العلوم «بصمة إنجاز» في جامعة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.