تهيئة 60 نفقا وتشغيل 330 ألف وحدة إنارة بمكة والمشاعر لحج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وزارة البلديات والإسكان أعمالها الميدانية لرفع جاهزية منظومة الجسور والأنفاق والإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ، بما يعزز مستويات السلامة ويدعم انسيابية الحركة في المواقع الحيوية ومسارات تنقل الحجاج.
وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت رفع كفاءة 92 تقاطعا ضمن شبكة الجسور، وتهيئة 62 نفقا للمشاة والمركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات أرضية وإرشادية تجاوزت 110 آلاف متر طولي، بما يسهم في تحسين وضوح المسارات ورفع مستوى السلامة المرورية.
وعززت الوزارة شبكة الإنارة عبر تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة، و150 ألف عمود إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يهيئ بيئة أكثر أمانًا في مواقع الحركة الكثيفة وعلى امتداد الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المشاعر، مؤكدة استمرار أعمال المتابعة والصيانة الميدانية على مدار الساعة لضمان استدامة كفاءة البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.
