مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق «مخيم فنون المستقبل 2026 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الدرعية لفنون المستقبل - أول مركز متخصص في فنون الوسائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن إطلاق «مخيم فنون المستقبل 2026» في نسخته الأولى، وذلك من 28 يونيو حتى 16 يوليو؛ ليتيح لليافعين من عمر 14 حتى 18 عاما فرصة خوض تجربة تعليمية وإبداعية في عالم الفنون الرقمية، تحت إشراف نخبة من المختصين.

وصمم البرنامج لاستقبال 14 مشاركا؛ بهدف تنمية فضولهم الإبداعي وتزويدهم بأساسيات مجموعة من الممارسات الفنية الرقمية المعاصرة.

ويتمحور موضوع هذا العام حول «الفنون الرقمية والبورتريه»، فاتحا أمام المشاركين مساحة لاستكشاف كيفية تمثيل الإنسان عبر الفن الرقمي، في عالم تتغير فيه الهويات وتنتشر فيه الصور بوتيرة متسارعة. ويتاح التقديم لليافعين ممن لديهم اهتمام واضح بالفن، والإبداع، والوسائط الرقمية والناشئة،

ويظهرون فضولا إبداعيا واستعدادا للتعلم والتجريب، وذلك حتى 7 يونيو 2026، ويشترط للتقديم إرفاق ملف أعمال أو مثال سابق على عمل إبداعي، إلى جانب الالتزام برسوم التسجيل وحضور كامل مدة المخيم في مركز الدرعية لفنون المستقبل. وعلى مدى 3 أسابيع، سيخوض المشاركون 3 ورش متخصصة في الممارسات الفنية الرقمية المعاصرة، ويشارك المنتسبون في تجارب متقدمة داخل «أستوديو الصوت».

وفي الأسبوع الأخير سيحظى المشاركون بفرصة العمل مع فرق إنتاج المعارض والتقييم الفني في المركز؛ للتعرّف على مراحل الإنتاج والتنظيم القيمي، تمهيدا لتقديم معرض خاص يضم أعمالهم.

ويأتي المخيم امتدادا لبرامج المركز القائمة، ومنها برنامج «مزرعة» لفنون الوسائط المخصص للفنانين والباحثين، إلى جانب برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة، الذي فتح المركز باب التقديم لدورته الثالثة في أبريل الماضي. ويسعى المركز - من خلال برنامج المخيم - إلى توسيع نطاق برامجه الفنية؛ دعما ورعاية للطاقات الإبداعية منذ مراحلها المبكرة.