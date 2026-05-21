شركة القدية للاستثمار تستضيف +800 مستفيد ضمن مبادرة «معا نلعب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة من خلال التجارب الترفيهية الشاملة، استضافت شركة القدية للاستثمار أكثر من 800 مستفيد في Six Flags مدينة القدية ضمن مبادرة «معا نلعب».

وتهدف المبادرة إلى توفير تجارب ترفيهية متاحة للفئات المستفيدة، من خلال تقديم لحظات وتجارب هادفة تجمع أفراد المجتمع عبر «قوة اللعب»، بما يعزز مفاهيم الشمولية وإمكانية الوصول والمشاركة المجتمعية.

وشملت المبادرة استقبال المستفيدين من جمعية إنسان، وبرنامج اعتزاز التابع لوزارة الدفاع، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، إضافة إلى مركز التأهيل الشامل للإناث بالرياض، حيث استمتع المستفيدون بيوم متكامل من التجارب الترفيهية في Six Flags مدينة القدية.

وتضمنت المبادرة توفير تجارب ترفيهية متكاملة للمستفيدين شملت الألعاب والتجارب الترفيهية، إلى جانب خيارات متعددة من الأطعمة والمشروبات، ضمن بيئة ترحيبية صُممت لتوفير تجربة ممتعة ولحظات مميزة للمستفيدين وعائلاتهم.