ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعت ليلةَ العشاء السعودي في كوالالمبور نخبةً من الدبلوماسيين والمسؤولين والمثقفين الماليزيين والسعوديين، في أمسية جسّدت عُمق العلاقات بين البلدين، ومتانة جسور التواصل الحضاري بينهما، وذلك على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية ضيفَ شرفٍ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.

وحضر الأمسية الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا سعادة الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، ومعالي وزير التعليم الماليزي فاضلينا صديق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين ومديري الجامعات الماليزية والمسؤولين والمثقفين والإعلاميين.

وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة كلمةً رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أن مشاركة المملكة ضيفَ شرفٍ في المعرض يعدُّ امتداداً للحضور الثقافي السعودي عالميًا، وترسيخاً لحرص المملكة على مدّ جسور التواصل الثقافي مع مختلف الشعوب، مشيرًا إلى أن العلاقات السعودية الماليزية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والأخوّة، ومقدّمًا شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

وأكد السفير الأحمدي أن هذه الأمسيات تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها الثقافي عالميًا، والتعريف بما تزخر به من تنوع في الموسيقى والأدب والأزياء والفنون التراثية، مشيرًا إلى أنها تُسهم في توثيق عُرى التواصل الثقافي بين الشعوب، وإبراز الحراك الذي تشهده المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتخلّلت الأمسية عروضاً للفنون الأدائية السعودية شملت فن الخطوة والسامري والخبيتي، إلى جانب تقديم أطباقٍ من المطبخ السعودي بمختلف مناطقه، في تجربة عرّفت الضيوف بثراء الموروث الثقافي السعودي وتنوعه.

وتأتي ليلةَ العشاء السعودي ضمن البرنامج الثقافي الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال فعاليات المعرض، المتضمن سلسلة من الندوات والجلسات الثقافية والعروض الفنية التي تتواصل حتى السابع من يونيو.