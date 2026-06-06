شكرا لقرائتكم خبر كوالالمبور تستضيف ندوة سعودية حول الكتابة والنقوش الصخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت ندوة ثقافية بعنوان «الكتابة والنقوش الصخرية الإسلامية»، بحضور نخبة من المهتمين بالتاريخ والتراث والآثار الإسلامية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تقود هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية من خلاله ضيفَ شرفٍ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.

وتناولت الندوة التي أقيمت على مسرح معارض الكتب العالمية نشأة الخط العربي وتطور الكتابات العربية المبكرة في المملكة، بوصفها من أقدم الشواهد الحضارية التي وثقت التحولات الثقافية والدينية في شبه الجزيرة العربية، إلى جانب استعراض خصائص الخط العربي وجمالياته الفنية.

وأوضحت أن النقوش الصخرية الإسلامية تمثل شاهدا تاريخيا على حياة المجتمعات القديمة، إذ تكشف تفاصيل عن طرق التجارة والحج ومسارات القوافل، مستعرضة التحولات التي طرأت على أشكال الحروف وأساليب التدوين عبر العصور الإسلامية.